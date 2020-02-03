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Boğa güreşi gelirini okula harcayan muhtara plaket

İHA

Öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim öğretim görmesi adına Kafaca 100'üncü Yıl İlkokulu ve Ortaokulunun bakım, onarım ve yenilenmesine destek sunan Kafaca Mahallesi Muhtarı Ömer Gülgün'e, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, plaket takdim etti.

Boğa güreşi gelirini okula harcayan muhtara plaket

Öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim öğretim görmesi adına Kafaca 100'üncü Yıl İlkokulu ve Ortaokulunun bakım, onarım ve yenilenmesine destek sunan Kafaca Mahallesi Muhtarı Ömer Gülgün'e, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, plaket takdim etti.
Kafaca muhtarı, boğa güreşlerinden elde edilen gelirle, Kafaca 100'üncü Yıl ilk ve ortaokulunun çatılarını ve kapılarını yenilemenin yanı sıra okulun güvenlik önlemlerinin sağlanması adına güvenlik kameralarını taktırıp, okul bahçesini ise çitlerle çevreledi.
İl Müdürü Töre, “Kafaca muhtarımıza, köyünde çocukların eğitimi için gösterdiği özverisi için çocuklarımız adına, tüm milli eğitim camiamız adına teşekkür ediyorum. Muhtarım, boğa güreşlerinden elde edilen gelirle, okulunun çatılarını ve kapılarını yenilemiş, bunun yanında okulun güvenlik önlemlerinin sağlanması adına güvenlik kameralarını taktırmış. Okulun bahçesini de çitlerle çevrelemiş. Kendisine eğitime sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Okul yönetimi, Okul Aile Birliği ve veliler ile sürekli iş birliği içinde bulunduğunu belirten Kafaca Muhtarı Ömer Gülgün, okulun her türlü maddi manevi ihtiyacının karşılanmasına bundan sonra da devam edeceğini belirtti.
Menteşe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya, Menteşe Şube Müdürü Muhammer Cihan, Kafaca 100'üncü Yıl İlkokulu Müdürü Osman Kanık'ın da eşlik ettiği makam ziyareti, plaket takdimiyle son buldu.

MUĞLA

30 Ocak 2020 Perşembe

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