Köyceğiz’de Gezici Sağlık Aracı hizmete girdi

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

Köyceğiz Kaymakamlığı, Köyceğiz Belediyesi ve Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün proje ortaklığıyla Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Destek Programı kapsamında ilçeye kazandırılan Gezici Sağlık Aracı gerçekleştirilen törenle hizmete girdi.

Muğla’da sadece Köyceğiz ilçesinde faaliyet gösterecek hizmet sayesinde kadınlarda kanser taraması, obezite teşhisi, kolon kanseri taraması, genel sağlık taraması yapılarak vatandaşlar doktora yönlendirilecek.

Gezici Sağlık Aracının özellikle kanser ve koruyucu sağlık taramalarında aktif rol alması beklenirken; göz taraması, işitme taraması, solunum fonksiyon testi ile akciğer kapasite değerlendirmesi, vücut analiz cihazı ile obezite ve sağlıklı kilo kontrolü sağlamak gibi özellikleri de bulunuyor.

Japonya ve Türkiye arasındaki dostluk ve işbirliğinin sembolü olarak hayata geçirilecek projede kullanılacak Gezici Sağlık Aracı teslim törenine Köyceğiz Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve davetliler katıldı.

MUĞLA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 13:25

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:35

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.