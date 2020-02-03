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Başsavcı Yapar'dan Başkan Atıcı'ya iade-i ziyaret

İHA

Milas Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı'ya iadei ziyarette bulundu.

Başsavcı Yapar'dan Başkan Atıcı'ya iade-i ziyaret

Milas Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı’ya iadei ziyarette bulundu.
Kısa bir süre önce Milas Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Hayrullah Yapar, yoğun bir programla hayırlı olsun ziyaretlerini kabul ettikten sonra iadei ziyaretlerde bulunuyor. Başsavcı Yapar, daha önce ziyarette bulunarak hayırlı olsun dileklerinde bulunan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı’yı makamında ziyaret etti.
Başsavcı Yapar, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı’ya ve yönetim kuruluna başarılar diledi.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Atıcı, Başsavcı Yapar’a Milas Ziraat Odası binasını ve birimlerini gezdirdi, ilçenin tarımsal potansiyeli ve bahçedeki anıt zeytin ağacı hakkında bilgi sundu.
Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

MUĞLA

03 Şubat 2020 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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