Bodrum Limanı’nda çalışmalar devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum Limanı’nda başlattığı 9 milyonluk yatırımın çalışmaları ara vermeden devam ediyor.

Bodrum Limanı’nda yaklaşık 20 bin metrekare alanda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan elektrik, mekanik, yangın alt yapı imalatları, yürüyüş alanları, oyun grupları çalışmaları devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Limanı’nın daha modern bir görünüme kavuşması ve gerekli alt yapı düzenlemelerinin yapılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesi bakımından liman çalışmalarını hızlandırdı.



Andezit Taşı döşenmeye başlandı

9 Milyon TL yatırımla düzenlenmeye başlanan limanda elektrik, mekanik, yangın alt yapısı tamamen yenilenecek ve liman içerisindeki oyun grupları engelli vatandaşların da yararlanabilmesi için yenileri ile değiştirilecek. Kamuoyunu uzun süre meşgul eden, Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri sonucu Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden geçen Bodrum Limanı zemin döşemeleri de andezit taşı olarak döşenmeye başlandı.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum Limanı’nda devam eden çalışmaların mayıs ayı başına kadar tamamlanacağını ve Muğla’nın güzel ilçesi Bodrum’a yakışan bir limanın vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi. Başkan Gürün; “Birbirinden değerli 13 ilçesi ile Muğlamız bir şehirden fazlası. Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak önem ve aciliyet sırasına göre hizmetlerimizi hayata geçiriyor, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Güzel ilçemiz Bodrum’da limanda başlattığımız çalışmalarımızda hızlı ilerliyor. Bodrum’un dokusuna, tarihine, mavisine uygun liman çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Muğla'mıza değer katan projeleri hayata geçirmeye, bu büyük aileye hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

MUĞLA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:40

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