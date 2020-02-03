Yabancı uyruklu genç kızın tarlada doğurduğu bebek hayatını kaybetti

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu ve 18 yaşından küçük hamile kız, bebeğini tarlada doğurdu. Olay yerine giden sağlık görevlileri, bebeğin cansız bedeni ile karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre, Karaçulha Mahallesi'nde 17 yaşındaki yabancı uyruklu hamile İ.E.E., sabah saatlerinde evde sancılanınca birlikte yaşadığı yabancı uyruklu Ç.İ.'den (23) yardım istedi. C.İ. de kendisini otomobille ilçedeki özel bir hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Yolda sancısı artan genç kadın hastaneye yaklaşık 100 metre kala araçtan inerek tarlanın içerisinde doğum yaptı. Tarlada gerçekleşen doğum olayı üzerine Ç.İ. hastaneye giderek görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 8 aylık dünyaya geldiği belirtilen kız bebeğin yaşamadığını görünce durumu polise bildirdi. Bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:40

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