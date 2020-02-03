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Paraşütçüler Babadağ uçuşlarını süresiz durdurdu

İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü 1965 rakımlı yamaç paraşütü merkezi Babadağ'ın işletmesini alan özel şirketin, yamaç paraşütü pilotları için giriş ücretini 38 liradan, 81 liraya çıkarmasına tepki gösteren yamaç paraşütü pilotları, uçuşları süresiz durdurma kararı aldı.

Paraşütçüler Babadağ uçuşlarını süresiz durdurdu

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü 1965 rakımlı yamaç paraşütü merkezi Babadağ’ın işletmesini alan özel şirketin, yamaç paraşütü pilotları için giriş ücretini 38 liradan, 81 liraya çıkarmasına tepki gösteren yamaç paraşütü pilotları, uçuşları süresiz durdurma kararı aldı.
Ölüdeniz Mahallesi’ndeki 1965 rakımlı üç uçuş pisti bulunan Babadağ’ın işletmesini yürüten şirket, yamaç paraşütü pilotları için giriş ücretini 1 Şubat’tan itibaren geçerli olacak şekilde 38 liradan 81 liraya çıkardı. Uçuş maliyetlerinin artması nedeniyle yapılan fiyat artışına tepki gösteren yamaç paraşütü pilotları, Babadağ’dan tandem (ikili) uçuşları süresiz durdurma kararı aldı. Belceğiz Plajı’nda toplanan yaklaşık 100 pilot, alkışlarla durumu protesto ederken; giriş ücretleri normal seviyeye çekilene kadar Babadağ’dan ticari yamaç paraşütü uçuşlarının yapılmayacağını kaydetti.
Yamaç paraşütü pilotları adına açıklama yapan grup sözcüsü Türker Türkoğlu, enflasyonun çok üzerinde gerçekleştirilen giriş ücreti zammının yamaç paraşütü faaliyetlerinde maliyeti çok yükselttiğini söyledi. Babadağ’ın dünyaca ünlü çok önemli bir uçuş noktası olduğunu kaydeden Türkoğlu, “Babadağ işletmesi tarafından yasal dayanağı olmayan, hükümetin enflasyonla mücadele programı ile uyuşmayan, sektörün belirlediği satış bedeli ile tezat oluşturan, kapı geçiş ücretindeki aşırı artışın tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir. Ücretin sektör ve ülke gerçekleriyle bağdaşan, uygun orana geri çekilmesi gerekmektedir. Ölüdeniz’de faaliyet gösteren tüm yamaç paraşütü pilotları tek çatı altında toplanarak, ortak hareket etme kararı alınmıştır. Bu sorun çözülene kadar, alınan karar neticesinde 1 Şubat tarihi itibariyle, uçuş faaliyetlerini süresiz durdurma kararı alınmıştır” dedi.
Yamaç paraşütü pilotlarına destek veren TÜRSAB Fethiye Yöre Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal ise, “Yapılan fiyat artışı kabul edilebilir seviyede değil. Turizm bireysel anlık kararlarla yapılmıyor. Bir yıl sonraya satışlar yapılıyor. Yapılan fiyat artışında tüm yük yamaç paraşütü pilotları ve turizmcilerin üzerine kalıyor. Yamaç paraşütüyle uçulacak bölgedeki tek nokta Babadağ değil. Gerekirse başka notlardan atlarız. Bu durum daha olumsuz noktalara gitmeden özel firma ile bir masada oturup gerekli görüşmeleri yapmaya hazırız” diye konuştu.

MUĞLA

03 Şubat 2020 Pazartesi

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