Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

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MUĞLA'nın Milas ilçesinde, otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, YatağanMilas karayolu Tuzabat mevkiinde meydana geldi. Erdal Eren Yılmaz'ın kullandığı 34 BGK 008 plakalı otomobil, önünde giden Mevlit Külahlı yönetimindeki 58 LV 865 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü koltuğuna sıkışan Erdal Yılmaz ile birlikte kazada yaralanan aynı araçta bulunan Meryem Yılmaz ve Maya Yılmaz, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Yılmaz'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Kamyon şoförü Mevlit Külahlı, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



MUĞLA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:40

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