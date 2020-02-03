Üniversiteli Asiye, kaldığı apartta ölü bulundu

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MUĞLA'nın Milas ilçesinde, üniversite öğrencisi Asiye Erdem (22), kaldığı apartta ölü olarak bulundu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Asiye Erdem, geçen 1 Şubat gecesi, Beçin Mahallesi'ndeki apartta, birlikte kaldığı arkadaşı tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. Ev arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Erdem'in, ani ölümü arkadaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Aslen Şanlıurfalı olan Erdem'in cesedi, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Erdem'in cenazesi Adli Tıp'taki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere, yakınları tarafından memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi. Bir süredir geniz eti problemi olduğu öğrenilen Erdem'in kanındaki enfeksiyon nedeniyle ameliyat olmadığı ileri sürüldü.

Polis, Erdem'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.FOTOĞRAF



MUĞLA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:40

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