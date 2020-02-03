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17 yaşındaki Suriyelinin tarlada doğurduğu bebek, hayatını kaybetti

DHA

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Suriyeli 17 yaşındaki İ.E.E.'nin hastaneye 300 metre kala sancıları artınca yol kenarındaki tarlada doğurduğu kız bebek yaşamını yitirdi. 8 aylık bebeğin cesedi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken İ.E.E.'nin birlikte yaşadığı Suriye uyruklu 23 yaşındaki Ç.İ. 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Suriyeli 17 yaşındaki İ.E.E.'nin hastaneye 300 metre kala sancıları artınca yol kenarındaki tarlada doğurduğu kız bebek yaşamını yitirdi. 8 aylık bebeğin cesedi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken İ.E.E.'nin birlikte yaşadığı Suriye uyruklu 23 yaşındaki Ç.İ. 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan gözaltına alındı.
Karaçulha Mahallesi'nde yaşayan 8 aylık hamile İ.E.E., saat 14.00 sıralarında aniden sancılandı. Birlikte yaşadığı Ç.İ. tarafından otomobile alınan İ.E.E.'nin sancıları hastaneye ulaşmadan iyice arttı. Menteşeoğlu Mahallesi'ndeki bir özel hastaneye 300 metre kala otomobilden inen İ.E.E. yol kenarındaki tarlada doğum yaptı. Dünyaya gelen kız bebek, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye taşındı. Yapılan kontrolde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bebek kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken tedaviye alınan İ.E.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İ.E.E.'nin birlikte yaşadığı Ç.İ. ise 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan polis tarafından gözaltına alındı.FOTOĞRAF 

MUĞLA

03 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:40
  • GÜNEŞ 08:02
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  • İKİNDİ 16:14
  • AKŞAM 18:39
  • YATSI 19:56
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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