100 Yaş Evi üyelerine beslenme önerileri

Muğla Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Caner, 100 Yaş Evi üyelerine, kış aylarında hastalıklara karşı direnci artırmaya yönelik beslenme önerileri üzerine seminer düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla oluşturulan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'ndeki üyelere, kış aylarında hastalıklara karşı direnci artırmaya yönelik beslenme önerileri üzerine seminer düzenlendi.

Düzenlenen seminerde soğuk kış günlerinde daha güçlü bağışıklık sistemine sahip olmak ve enfeksiyon hastalıklarından korunmak için vücut direncini arttırmaya yönelik besin tüketiminin önemine vurgu yapıldı. 100 Yaş Evi Üyelerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi Diyetisyeni tarafından Kış aylarında sıklıkla görülen enfeksiyonlara yakalanmamak yada hastalığı hafif atlamak için bağışıklık sistemlerini güçlü tutmaları gerektiği söylenerek, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) antioksidan besinlerden zengin beslenmenin hastalıklara karşı koruyu olduğunu önerdiği ifade edildi.

Seminerin son bölümünde soğuk havalar nedeniyle basit karbonhidrat olarak tanımlanan şeker, unlu yiyecekler, tahıllar ve hamur işlerinin tüketiminin arttığını dikkat çekilirken, karbonhidratlı besinlerin yerine protein içerikli besinlerin tüketiminin savunma hücrelerinin oluşumunu desteklediği ifade edilerek seminer sonlandırıldı.

MUĞLA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:39

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