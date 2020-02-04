Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Güleda’nın ismi doğduğu evin sokağında yaşayacak Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen ...

İHA

Menteşe Belediyesi'nin Şubat ayı Belediye Meclis toplantısında Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından hunharca öldürülen Muğlalı Üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in isminin doğduğu evin sokağına verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Güleda’nın ismi doğduğu evin sokağında yaşayacak Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Muğlalı Üniversitesi öğrencisi Güleda Cankel’in ismi doğduğu evin sokağında yaşayacak.

Menteşe Belediyesi’nin Şubat ayı Belediye Meclis toplantısında Isparta’da eski erkek arkadaşı tarafından hunharca öldürülen Muğlalı Üniversite öğrencisi Güleda Cankel’in isminin doğduğu evin sokağına verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel (20), ayrılmak istediği eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan 20) tarafından kaldığı apart dairede öldürülmüştü. Türkiye’yi yasa boğan cinayetin ardından Menteşe Kent Konseyi tarafından Güleda Cankel’in doğduğu Menteşe Ortaköy Mahallesindeki isimsiz sokağa isminin verilmesi telifi yapıldı. Menteşe Belediyesi’nin ilgili birimlerine yapılan başvuru bugün yapılan Menteşe Belediyesi’nin Şubat ayı olağan Belediye Meclis toplantısında gündeme alındı.
Menteşe Belediye Meclis toplantısında önce Kent Konseyi’nin teklifi okundu. Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin tamamı Güleda Cankel’in isminin doğduğu evin sokağına verilmesini olumlu oy vereceklerini açıkladı.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe Belediyesi’nin kadınlar ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Sekibaşı Kadın Dayanışma merkezimizin çalışmaları devam ediyor. Bunun yanında kadın çalışma merkezimizi de kurduk. Bunun yanında kadınlarımızın öz savunma kursu da devam ediyor. Bunun yanında gebe okulumuzun anne baba adaylarına hatta büyükanne büyükbaba eğitimlerimiz de devam ediyor. Kısacası bu şehirde yaşayan her kadın erkekler ile aynı hakka sahiptirler. Erkekler sokaklarda rahatça dolaşabiliyorlarsa, kadınlar da bu sokaklarda özgürce yaşayabilmesi adına Menteşe Belediyesi olarak hayatı kolaylaştırıcı olması adına elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Maalesef Muğla’mızda hiç de görmeye alışık olmadığımız olaylar başka yerlerde yaşanabiliyor. Geçtiğimiz Kasım ayında Ortaköy mahallemizden Üniversite hayatı için Isparta’ya giden Güleda Cankel isimli kızımız insan kılığındaki bir kişi tarafından maalesef vahşice öldürüldü. Bu da hepimizi derinden üzdü. Temennimiz bu tür olayların bir daha yaşanmaması. Bu konuda Kent Konseyimiz tarafından meclise bir öneri sunuldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. İsminin doğduğu evin sokağına verilmesi konusunda siz meclisimizdeki gruplarımıza da duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim” dedi.
Menteşe Belediyesi Şubat ayı olağan Belediye Meclis toplantısında Güleda Cankel’in isminin doğduğu evin sokağına verilmesi için oylama yapıldı. Oylamada Güleda Cankel’in isminin sokağa verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

MUĞLA

04 Şubat 2020 Salı

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:01
  • ÖĞLE 13:25
  • İKİNDİ 16:15
  • AKŞAM 18:40
  • YATSI 19:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşi 28 yıl hapis alan Sibel İşler: "Türk adaletine teşekkür ederim"
YEREL HABERLER Eşi 28 yıl hapis alan Sibel İşler: "Türk adaletine ...
100 Yaş Evi üyelerine beslenme önerileri
YEREL HABERLER 100 Yaş Evi üyelerine beslenme önerileri
Muğla muhtarlarından Elazığ için yardım kampanyası
YEREL HABERLER Muğla muhtarlarından Elazığ için yardım kampanyası
Eşine dehşeti yaşatan kocaya 28 Yıl 10 ay 15 gün hapis
YEREL HABERLER Eşine dehşeti yaşatan kocaya 28 Yıl 10 ay 15 gün ...
Jandarmadan okul çevresinde denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan okul çevresinde denetim
Bodrum’da yılların sorunu çözüme kavuşuyor
YEREL HABERLER Bodrum’da yılların sorunu çözüme kavuşuyor
Muğla tarımı masaya yatırıldı Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı
YEREL HABERLER Muğla tarımı masaya yatırıldı Tarım ve Orman İl ...
Marmaris merkezine inen yaban domuzlarını beslediler
YEREL HABERLER Marmaris merkezine inen yaban domuzlarını beslediler
İş merkezindeki yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER İş merkezindeki yangın paniğe neden oldu
17 yaşındaki Suriyelinin tarlada doğurduğu bebek, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 17 yaşındaki Suriyelinin tarlada doğurduğu bebek, ...
Üniversiteli Asiye, kaldığı apartta ölü bulundu
YEREL HABERLER Üniversiteli Asiye, kaldığı apartta ölü bulundu
Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
Yamaç paraşütü pilotları, Babadağ'dan uçuşları süresiz durdurdu
YEREL HABERLER Yamaç paraşütü pilotları, Babadağ'dan uçuşları ...
Gönüllü hayvan koruyucuları kimliklerini Başkan Aras'tan teslim aldı
YEREL HABERLER Gönüllü hayvan koruyucuları kimliklerini Başkan ...
Muğla'da Roma dönemine ait 16 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Muğla'da Roma dönemine ait 16 sikke ele geçirildi
Paraşütçüler Babadağ uçuşlarını süresiz durdurdu
YEREL HABERLER Paraşütçüler Babadağ uçuşlarını süresiz durdurdu
Yabancı uyruklu genç kızın tarlada doğurduğu bebek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu genç kızın tarlada doğurduğu bebek ...
Tatilde el ele verip okullarını güzelleştirdiler
YEREL HABERLER Tatilde el ele verip okullarını güzelleştirdiler
Minik gönüllüler rozet taktı
YEREL HABERLER Minik gönüllüler rozet taktı
Milas Belediyesi filosuna 6 yeni araç kattı
YEREL HABERLER Milas Belediyesi filosuna 6 yeni araç kattı
Milas'ın kırsal mahallelerinde çiftçi eğitimleri başladı
YEREL HABERLER Milas'ın kırsal mahallelerinde çiftçi eğitimleri ...
Kadınlardan örnek birliktelik
YEREL HABERLER Kadınlardan örnek birliktelik
Bodrum Limanı’nda çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Bodrum Limanı’nda çalışmalar devam ediyor
Ertelenen şampiyonluk 12 Şubat’ta kutlanacak
YEREL HABERLER Ertelenen şampiyonluk 12 Şubat’ta kutlanacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X