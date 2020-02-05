Türkiye’nin yerli tohumu Muğla’dan Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum merkezi Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Yerel Tohum Merkezi’nden Türkiye’nin 72 iline kargo ile ücretsiz yerel tohum gönderiliyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türkiye’nin yerli tohumu Muğla’dan Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum merkezi Muğla Büyükşehir ...

İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yerel tohum, ulusal güç' sloganı ile 2016 yılında faaliyet geçen 'Yerel Tohum Merkezi' Türkiye'nin 72 iline tohumculuk kanunu kapsamında sınırlı sayıda ücretsiz yerli tohum gönderiyor. Merkezden bugüne kadar 80 değişik türde 13 bin 815 paket yerel tohum dağıtımı yapıldı.

Türkiye’nin yerli tohumu Muğla’dan Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum merkezi Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Yerel Tohum Merkezi’nden Türkiye’nin 72 iline kargo ile ücretsiz yerel tohum gönderiliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Yerel tohum, ulusal güç’ sloganı ile 2016 yılında faaliyet geçen ‘Yerel Tohum Merkezi’ Türkiye’nin 72 iline tohumculuk kanunu kapsamında sınırlı sayıda ücretsiz yerli tohum gönderiyor. Merkezden bugüne kadar 80 değişik türde 13 bin 815 paket yerel tohum dağıtımı yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yerel tohum merkezinde bulunan 817 çeşit yerel tohuma Türkiye’nin 72 ilinden talep geldi. Büyükşehir Belediyesi’nin yereltohum.mugla.bel.tr/tohumtalep sosyal medya hesabında bulunan yerel tohum talep formunu dolduran vatandaşlara kargo ile karşı ödemeli ücretsiz sınırlı sayıdaki tohumlardan gönderiliyor. Tohumculuk kanunu gereği her tohumdan kişisel ihtiyaç miktarı kadar ve 5 değişik çeşitte tohum veriliyor. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından tohum talebinde bulanacak vatandaşların Mart ayı sonuna kadar bu taleplerine cevap verilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında SosyoKültürel alanda geçici binada hizmet veren ve ardından MuğlaDenizli karayolu Bağlarbaşı mevkisinde 4 bin 700 metrekarelik alanda ‘TıbbiAromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi’ olarak hizmet vermeye başlayan merkeze getirilen tohumlar için ‘Test Laboratuvarı’, Muğla’ya özgü yerel tohumların ve endemik bitkilerin yüzyıllarca aklanabileceği Embriyo dondurma ve doku kültürü laboratuvarı ile tıbbi ve aromatik bitkiler laboratuvarı bulunuyor.

Tohum çeşit sayısı 817’e çıktı
2016 yılında vatandaşların bağışladıkları yerel tohumlar ile yola çıkan Muğla Büyükşehir yerel tohum merkezindeki envanter kayıtlarında yerel tohum çeşit sayısı 817’e çıktı. Vatandaşlar tarafından merkeze bağışlanan yerel tohumlar önce merkezdeki laboratuvarda hastalıklı veya zararlı olup olmadığının testi yapılıyor. Sağlıklı tohumlar merkezde çoğaltılıyor. Sağlıklı tohumlar aynı zamanda eksi 198 derece sıcaklıkta yıllarca saklanabiliyor. Laboratuvar ortamında yapılan testlerde sağlıksız tohumlar bulunursa bu tohumlar imha ediliyor.
13 bin 815 paket tohum dağıtıldı
Yerel tohum merkezine sosyal medyadan kargo ile kendilerine tohum gönderilmesini talep eden vatandaş sayısı 2 bin 650 kişi olurken, merkeze gelerek tohum alan vatandaşların sayısı da 113. Toplam 2 bin 763 kişiye 80 değişik türde 13 bin 815 paket ücretsiz tohum dağıtıldı. Mart ayı sonuna kadar devam eden yerel tohum taleplerine Muğla Büyükşehir Belediyesi yerel tohum merkezi çalışanları gün boyu tohum yetiştirebilmek için çalışıyor.

“Türkiye’ye örnek bir tesis yaptık”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 2016 yılında ‘Yerel tohum ulusal güç’ sloganı ile yola çıktıklarını belirtti. Başkan Gürün, “Ninelerimizin, köylerdeki vatandaşlarımızın sandıklarında sakladığı geleneksel tohumlarından tohum bankamızı oluşturduk. Şu ana kadar 800’ün üzerinde tohumu almış durumdayız. Özel üretim yerlerimizde üretiyoruz. Daha sonra bunların yerel tohum olduğu konusunda test ediyoruz. Test sonrası eksi 193 derecede muhafaza ediyoruz. İsteyenlere de talep doğrultusunda tohum gönderiyoruz. Şu anda 72 ilden talep geldi. 72 ildeki üreticilerin taleplerini karşıladık ve üretime başladılar. Tohum çok önemli. Tohum geleceğin çok stratejik bir maddesi. Dolayısıyla Anadolu’nun çok zengin tohum varlığını üretmeliyiz ve geleceğe doğru bir şekilde taşımalıyız. Onun için üzerinde duruyoruz. Şu anda mevcut tesisimiz Türkiye’de örnek bir tesis. Köylü milletin efendisi. Ama eksik söyleniyor. Üreten köylü milletin efendisi. Köylümüzün çiftçimizin kendi tohumlardan üretim yapmasını sağlamak. Tohumlarımızı geleceğe taşımak çok önemli. Geldiğimiz noktada da çok daha üst noktalara çıkacak Türkiye’ye örnek bir tesis yaptık” dedi.

MUĞLA

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:00
  • ÖĞLE 13:25
  • İKİNDİ 16:16
  • AKŞAM 18:41
  • YATSI 19:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmaris'te fırtına hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Marmaris'te fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Menteşe'de 2 temizlik personeli zehirlendi
YEREL HABERLER Menteşe'de 2 temizlik personeli zehirlendi
Fethiye’de şiddetli rüzgar yüksek dalgalar oluşturdu
YEREL HABERLER Fethiye’de şiddetli rüzgar yüksek dalgalar oluşturdu
Milas'ta Evlilik Fuarı kapılarını açtı
YEREL HABERLER Milas'ta Evlilik Fuarı kapılarını açtı
Tam donanımlı Hayvan Hastanesi projesi Bodrum’da tanıtıldı
YEREL HABERLER Tam donanımlı Hayvan Hastanesi projesi Bodrum’da ...
Milas'ın nüfusu 141 bin oldu
YEREL HABERLER Milas'ın nüfusu 141 bin oldu
Başkan Aras meclis üyeleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Aras meclis üyeleri ile bir araya geldi
Güleda'nın ismi, evinin bulunduğu sokağa verildi
YEREL HABERLER Güleda'nın ismi, evinin bulunduğu sokağa verildi
Eşi 28 yıl hapis alan Sibel İşler: "Türk adaletine teşekkür ederim"
YEREL HABERLER Eşi 28 yıl hapis alan Sibel İşler: "Türk adaletine ...
Güleda’nın ismi doğduğu evin sokağında yaşayacak Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Muğlalı Üniversitesi öğrencisi Güleda Cankel’in ismi doğduğu evin sokağında yaşayacak.
YEREL HABERLER Güleda’nın ismi doğduğu evin sokağında ...
100 Yaş Evi üyelerine beslenme önerileri
YEREL HABERLER 100 Yaş Evi üyelerine beslenme önerileri
Muğla muhtarlarından Elazığ için yardım kampanyası
YEREL HABERLER Muğla muhtarlarından Elazığ için yardım kampanyası
Eşine dehşeti yaşatan kocaya 28 Yıl 10 ay 15 gün hapis
YEREL HABERLER Eşine dehşeti yaşatan kocaya 28 Yıl 10 ay 15 gün ...
Jandarmadan okul çevresinde denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan okul çevresinde denetim
Bodrum’da yılların sorunu çözüme kavuşuyor
YEREL HABERLER Bodrum’da yılların sorunu çözüme kavuşuyor
Muğla tarımı masaya yatırıldı Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı
YEREL HABERLER Muğla tarımı masaya yatırıldı Tarım ve Orman İl ...
Marmaris merkezine inen yaban domuzlarını beslediler
YEREL HABERLER Marmaris merkezine inen yaban domuzlarını beslediler
İş merkezindeki yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER İş merkezindeki yangın paniğe neden oldu
17 yaşındaki Suriyelinin tarlada doğurduğu bebek, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 17 yaşındaki Suriyelinin tarlada doğurduğu bebek, ...
Üniversiteli Asiye, kaldığı apartta ölü bulundu
YEREL HABERLER Üniversiteli Asiye, kaldığı apartta ölü bulundu
Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
Yamaç paraşütü pilotları, Babadağ'dan uçuşları süresiz durdurdu
YEREL HABERLER Yamaç paraşütü pilotları, Babadağ'dan uçuşları ...
Gönüllü hayvan koruyucuları kimliklerini Başkan Aras'tan teslim aldı
YEREL HABERLER Gönüllü hayvan koruyucuları kimliklerini Başkan ...
Muğla'da Roma dönemine ait 16 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Muğla'da Roma dönemine ait 16 sikke ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X