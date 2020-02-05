Bodrum’da belediye personeline ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi

Bodrum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediye bünyesinde görev yapan 608 personele İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi veriliyor.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik gereğince Bodrum Belediyesi, çok tehlikeli (Fen İşleri, Destek Hizmetleri Müdürlükleri gibi), tehlikeli (Temizlik İşleri, Veteriner İşleri Müdürlükleri gibi) ve az tehlikeli sınıfları kapsayan birimlerinde görevli personellerin eğitimleri başladı.

56 Şubat günlerinde Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi’nde, İş Güvenliği Uzmanları Ahmet Acar, Esat Kaplan, Abidin Türkoğlu ile İşyeri Hekimi Dr. Doğan Özkan tarafından verilen 8'er saatlik eğitimlerin ilki bugün gerçekleştirildi.

İlk olarak İşyeri Hekimi Dr. Doğan Özkan tarafından, mesleki hastalıkların sebepleri ve korunma yöntemleri, psikolojik ve biyolojik risk faktörleri, ilk yardım ve mevzuata yeni eklenen sigara kullanmanın zararları ile pasif içicilik hakkında bilgiler verildi.

Daha sonra, İş Güvenliği Uzmanları tarafından personellere, İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Mevzuatı, teknik konular, iş kazaları ve meslek kazalarının neler olduğu ve bunları önlemede işverene, işçiye ve devlete düşen görev ve yükümlülükler hakkında eğitim verildi.

Eğitime katılan personeller programın başında ve sonunda 20'şer sorudan oluşan sınavlara tabi tutuldular.

MUĞLA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

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