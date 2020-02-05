Saylak, hibe desteği almaya hak kazanan yatırımcılarla görüştü

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce, “Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi” programı çerçevesinde Kırsal Kalkınma Destekleri 13'üncü Etap sonuçları belli oldu. Buna göre 84 başvurunun 24'ü hibe desteği almaya hak kazandı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne yapılan 13'üncü Etap “Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi” başvuruları sonucunda hibe desteği almaya hak kazanan yatırımcılar ile müdürlük toplantı salonunda bir araya geldi. Saylak yaptığı konuşmada, “13'üncü etap için 84 başvuru yapıldı. Maalesef 24 yatırımı kabul edebildik. Bu konuda çok üzgünüm. Çünkü 84 başvurunun hepsini desteklemek istiyorduk. Maalesef dosyalar eksiksiz ve düzgün hazırlanmadığı için yatırımları desteklenemeyecek. Önümüzdeki dönemlerde daha farklı konularda proje faaliyetleri eklenmesi konusunda görüşmelerde bulunduk. İnşallah bundan sonraki proje başvurularında yeni faaliyetlerle karşınıza çıkarız” dedi.

Konuşmasının ardından Saylak, hibe almaya hak kazanan 24 yatırımcı ile tek tek görüştü.

Toplantının sonunda, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü İbrahim Kalkan, 13'üncü Etap Hibe Sözleşmesi ve süreçte yapılması gereken iş ve işlemler ile ilgili sunum yaptı.

MUĞLA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

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