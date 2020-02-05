Geri dönüşüm ile Menteşe kazanıyor

Menteşe Belediyesi tarafından ayrıştırılabilir atıkların doğaya zarar vermeden geri dönüşüme kazandırılması sayesinde 27 bin ağaç kesilmekten kurtuldu, 380 bin metreküp sera gazı salınımı önlendi, 45 bin metreküp su tasarrufu yapılırken, 10 milyon 350 bin kwh enerji tasarrufu sağlandı.

Geri dönüşüme kazandırılan atıklar sayesinde, daha yeşil ve yaşanabilir bir kent hedefleyen Menteşe Belediyesi, sağladığı tasarruflarla ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. 2019 yılı içerisinde toplanan evsel, bitkisel ve elektronik atıklar sayesinde binlerce ağaç kesilmekten kurtulurken, çevrenin de korunması sağlandı.

Daha yaşanabilir bir kent, sürdürülebilir bir çevre bilincini oluşturmak adına geri dönüşümde çok önemli bir mesafe kat eden Menteşe Belediyesi, 2019 yılı içerisinde 44 bin 092.95 ton evsel nitelikteki atığın, 3 bin 940,72 ton ambalaj atığın, 115,75 ton bitkisel yağın, 51 bin 824 kg atık motor yağın, 1.060 kg atık pilin ve 2 bin 730 kg elektronik atığın bertaraf edilerek geri dönüşümünü sağladı.

Geri dönüşüm sayesinde ülke ekonomisine de önemli bir katkı sağlayan Menteşe Belediyesi, ayrıştırılabilir atıkların doğaya zarar vermeden geri dönüşüme kazandırılması sayesinde 27 bin ağaç kesilmekten kurtuldu, 380 bin m3 sera gazı salınımı önlendi, 45 bin m3 su tasarrufu yapılırken, 10 milyon 350 bin kwh enerji tasarrufu sağlandı.

MUĞLA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

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