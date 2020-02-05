Elektrikli battaniye evi yakıyordu

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Muğla’nın Bodrum ilçesi Cevat Şakir Mahallesi üzerindeki bir evde, elektrikli battaniyeden çıktığı tahmin edilen, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Cevat Şakir Mahallesi Meriç Sokak üzerindeki bir evde yangın ihbarının yapılmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Ev içinde bulunan çift kişilik bir yatak yanarken, yangın büyümeden kontrol altına alındı ve soğutma çalışması yapıldı.

Yangının elektrikli battaniyeden çıktığı tahmin edilirken, soruşturma sürüyor.

MUĞLA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

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