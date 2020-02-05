Marmaris Belediyesinden iki tahsis

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Marmaris Belediyesinden iki tahsis

İHA

Marmaris Belediyesinden iki tahsis

Marmaris Belediye Meclisi, Halk Kütüphanesi’ne bir dersliği, Kısa Mola tesisi yapması için de Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne de engelli kafeyi 10 yıllığına tahsis etti.

Marmaris Belediye Meclisi’nin Şubat toplantısında gerçekleştirilen iki tahsis hem öğrencileri hem de engelli bireylerin ailelerini sevindirecek. Oybirliği ile alınan kararlarla Marmaris Kaymakamlığı’na bağlı Halk Kütüphanesi’ne bir derslik daha tahsis edilirken, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Marmaris’te açılacak olan ‘Kısa Mola’ tesisi içinde engelli kafe olarak bilinen taşınmaz 10 yıllığına tahsis edildi.
Kütüphane büyüyecek
Meclisin oturumunun ilk 2 gündem maddesinde Marmaris Kaymakamlığı İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğu ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan gelen tahsis talepleri görüşüldü. İlçe Halk Kütüphanesi bir yazı ile Marmaris Belediyesi Pazaryeri üstünde bulunan 9 ve 10 numaralı dersliklere ilave olarak mevcut yerlerin özellikle okulların açık olduğu dönemlerde yetersiz olması nedeniyle 85 metrekare büyüklüğündeki 25 nolu dersliğin de ücretsiz tahsisini istedi. Talep oybirliği ile kabul edildi.

Kısa bir Mola’ya resmi adım
Bir diğer tahsis talebi ise Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nce Muğla’da hayata geçirilen Kısa Mola adlı projenin Marmaris’te de başlayabilmesi için yer tahsisi talebinde bulunuldu. Ailelerin engelli çocuklarını kısa süreliğine Kısa Mola evine bırakıp, sosyal hayatlarına zaman ayırabilmesini sağlayan sosyal proje için Armutalan’da yer alan engelli kafe olarak bilinen taşınmaz 10 yıllığına oy birliği ile söz konusu kuruma tahsis edildi.

Marmaris’e değer katacak
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kabul edilen her iki maddenin de Marmaris’in sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacağını belirterek “Belediye olarak tüm imkanlarımızı hem eğitime hem de engelli bireylerimizin ve ailelerin hayatlarını kolaylaştırmak için seferber etmeye her zaman hazırız. Şimdiden hayırlı olsun diyor ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

MUĞLA

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:00
  • ÖĞLE 13:25
  • İKİNDİ 16:16
  • AKŞAM 18:41
  • YATSI 19:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elektrikli battaniye evi yakıyordu
YEREL HABERLER Elektrikli battaniye evi yakıyordu
İlmin-Kızılağaç Mahallesi’nin içme suyu hattı yenilendi
YEREL HABERLER İlmin-Kızılağaç Mahallesi’nin içme suyu hattı ...
Geri dönüşüm ile Menteşe kazanıyor
YEREL HABERLER Geri dönüşüm ile Menteşe kazanıyor
Marmaris'te fırtına çatıları uçurup, tekneleri batırdı
YEREL HABERLER Marmaris'te fırtına çatıları uçurup, tekneleri ...
Saylak, hibe desteği almaya hak kazanan yatırımcılarla görüştü
YEREL HABERLER Saylak, hibe desteği almaya hak kazanan ...
Bodrum’da belediye personeline ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi
YEREL HABERLER Bodrum’da belediye personeline ‘İş Sağlığı ve ...
Türkiye’nin yerli tohumu Muğla’dan Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum merkezi Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Yerel Tohum Merkezi’nden Türkiye’nin 72 iline kargo ile ücretsiz yerel tohum gönderiliyor.
YEREL HABERLER Türkiye’nin yerli tohumu Muğla’dan Türkiye’nin en ...
Marmaris'te fırtına hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Marmaris'te fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Menteşe'de 2 temizlik personeli zehirlendi
YEREL HABERLER Menteşe'de 2 temizlik personeli zehirlendi
Fethiye’de şiddetli rüzgar yüksek dalgalar oluşturdu
YEREL HABERLER Fethiye’de şiddetli rüzgar yüksek dalgalar oluşturdu
Milas'ta Evlilik Fuarı kapılarını açtı
YEREL HABERLER Milas'ta Evlilik Fuarı kapılarını açtı
Tam donanımlı Hayvan Hastanesi projesi Bodrum’da tanıtıldı
YEREL HABERLER Tam donanımlı Hayvan Hastanesi projesi Bodrum’da ...
Milas'ın nüfusu 141 bin oldu
YEREL HABERLER Milas'ın nüfusu 141 bin oldu
Başkan Aras meclis üyeleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Aras meclis üyeleri ile bir araya geldi
Güleda'nın ismi, evinin bulunduğu sokağa verildi
YEREL HABERLER Güleda'nın ismi, evinin bulunduğu sokağa verildi
Eşi 28 yıl hapis alan Sibel İşler: "Türk adaletine teşekkür ederim"
YEREL HABERLER Eşi 28 yıl hapis alan Sibel İşler: "Türk adaletine ...
Güleda’nın ismi doğduğu evin sokağında yaşayacak Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Muğlalı Üniversitesi öğrencisi Güleda Cankel’in ismi doğduğu evin sokağında yaşayacak.
YEREL HABERLER Güleda’nın ismi doğduğu evin sokağında ...
100 Yaş Evi üyelerine beslenme önerileri
YEREL HABERLER 100 Yaş Evi üyelerine beslenme önerileri
Muğla muhtarlarından Elazığ için yardım kampanyası
YEREL HABERLER Muğla muhtarlarından Elazığ için yardım kampanyası
Eşine dehşeti yaşatan kocaya 28 Yıl 10 ay 15 gün hapis
YEREL HABERLER Eşine dehşeti yaşatan kocaya 28 Yıl 10 ay 15 gün ...
Jandarmadan okul çevresinde denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan okul çevresinde denetim
Bodrum’da yılların sorunu çözüme kavuşuyor
YEREL HABERLER Bodrum’da yılların sorunu çözüme kavuşuyor
Muğla tarımı masaya yatırıldı Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı
YEREL HABERLER Muğla tarımı masaya yatırıldı Tarım ve Orman İl ...
Marmaris merkezine inen yaban domuzlarını beslediler
YEREL HABERLER Marmaris merkezine inen yaban domuzlarını beslediler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X