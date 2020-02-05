Muğla'da şiddetli yağmur ve fırtına

Sabah kahvaltısı için krep nasıl yapılır?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA'da fırtına ve şiddetli yağmur, etkili olurken, Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde rüzgarın saatteki hızı, 40 kilometreyi buldu.

Muğla'da, dün akşam başlayan yağmurun şiddeti bugün artarken, merkez ilçe Menteşe'deki yollar, kısa sürede göle döndü. Karabağlar Yaylası'nda ise tarım arazileri, sular altında kaldı. 25 yıl önceye kadar kimsenin bilmediği, küçük balıkçı köyü olan ve Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011'in Haziran ayında 'sakin şehir' ilan edilen, Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde rüzgarın saatteki hızı, 40 kilometreyi buldu. Şiddetli yağmurun, yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi.



MUĞLA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 13:25

İKİNDİ 16:16

AKŞAM 18:41

YATSI 19:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.