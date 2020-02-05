Menteşe'de fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkildedi

Muğla'nın Menteşe İlçesinde gün boyu etkili olan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle tabelalar ve reklam panoları devrildi, sağanak yağmur nedeniyle caddeler göle döndü. Yeniköy Mahallesinde apartmanları su bastı.

Muğla ve ilçelerinde gün boyu etkisini gösteren fırtına ve sağanak yağış Menteşe'de yaşamı olumsuz etkiledi. Kötekli Mahallesi girişindeki Denizli ve Antalya mesafelerini gösteren levha devrildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi alt kısmında bulunan reklam panoları rüzgarın etkisi ile yerinden söküldü. Kötekli, Muslihittin, Akyol, Emirbeyazıt mahallelerinde cadde ve sokaklar göle döndü. Yeniköy'de bazı evleri su bastı.

Evini su basan bir mahalle sakini iki yıldır evini su bastığını söyledi.

Süleyman Kadem ise, "İki senedir bu mücadeleyi veriyorum. Projeye alınacak diyorlar. Yağmur ve sel proje beklemez. Ben bu felaketin burada çözülmesi için yetkililerin buraya gelip acele müdahale etmelerini istiyorum. Bu kış. Şimdi yağmur bir daha yağacak ne yapacağız. Benim gece uykum yok" dedi.

MUĞLA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

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