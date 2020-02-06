Dekan, öğretim üyeleri ve öğrenciler sınıfları boyadı

- MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Duman, öğretim üyeleri ve öğrencilerle birlikte sınıfları boyadı. 40 sınıf rengarenk olurken, öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.

MSKÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığı, zenginleştirilmiş ortamların öğrencilerin motivasyonuna katkı sağlayacağı düşüncesiyle bir çalışmaya imza attı. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Bilal Duman ile öğretim üyeleri, öğrencilerin yenilikçi ve yaratıcı olmaları için kolları sıvadı. Tasarım odaklı düşünme ilkeleri çerçevesinde Prof. Dr. Duman ve öğretim üyeleri ile öğrenciler, ellerine fırça alarak 40 sınıfı ayrı renklere boyadı. Grup, ortaya çıkan güzel görüntü sonrası yorgunluklarını unuttu.

MSKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Duman, mekansal algının zihinsel algıyı etkilediğini ifade ederek, çalışmayla ilgili şöyle konuştu:

"Okullarımızı, fakültelerimizi, sınıflarımızı mekansal ortam ve süreçlerini öyle bir tasarlamalıyız ki; öğrenmeyle öğretmeyi kolaylaştırıcı, yaratıcı ve ilham verici nitelikte olmalıdır. Zihinsel algıyı etkileyip, inovasyona dönüştürmelidir. Bu temel ilkelerden hareketle biz, eğitim fakültemizi yaratıcı, eleştirel ve tasarımodaklı düşünme ortamlarına dönüştürüp, öğrencilerimiz için ilham kaynağı olsun istiyoruz. Renklerin dili, eğitimin dilidir. Her çocuk, farklı bir dünya ve farklı bir renktir. Hiçbir çocuk feda edilemez ve arkada bırakılamaz. Eğitim fakülteleri toplumların gören gözü, yürüyen ayakları, tutan elleri gibidir. Geleceğin yatırımı eğitimdir ve gelecek eğitim fakültelerinde aranmalıdır. Fakültemiz 10 faklı anabilim dalında öğretmen eğitimini vermektedir. Bu demek oluyor ki; erken çocukluk evresi eğitimi olan anaokulundaki çocukların gelişim özelliklerinden başlayarak 15 yaşındaki ergenlerin gelişimine kadar her bir düzeylerdeki gelişim ve öğrenme psikolojisine dayalı ilkeler, stratejiler, süreç ve ortamlar tasarlamalıyız. Etkinliklerin gerçekleşmesi için vizyoner bir liderlik örneği gösteren ve yardımlarını esirgemeyen rektörümüze teşekkür ederiz."



MUĞLA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:37

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