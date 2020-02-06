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Bodrum’da kadın buluşmasına yoğun katılım

İHA

Bodrum Belediyesi tarafından kurulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şefliği, kadınların her alanda eşit temsili ve toplumda ayrımcılığın son bulması için yaptığı çalışmalar kapsamında, Bodrum'da geniş katılımlı bir toplantı düzenledi.

Bodrum’da kadın buluşmasına yoğun katılım

Bodrum Belediyesi tarafından kurulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şefliği, kadınların her alanda eşit temsili ve toplumda ayrımcılığın son bulması için yaptığı çalışmalar kapsamında, Bodrum’da geniş katılımlı bir toplantı düzenledi.
Bodrum Belediyesi tarafından kurulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şefliği, kadınların her alanda eşit temsili ve toplumda ayrımcılığın son bulması için yaptığı çalışmalar kapsamında, Herodot Kültür Merkezi’nde geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi. "Kadınlar Buluşuyor" toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Emel Çakaloğlu ile Ummahan Yurt, CHP Kadın Kolları Başkanı Umut Özdoğan, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu üyeleri, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyeleri, Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda kadın katıldı.
Kadın Buluşması, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu üyesi Aynur Dik’in açılış konuşmasıyla başladı. Aynur Dik konuşmasında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni konuşacağız. Bunu konuşmak cesaret, yürek, farkındalık ve kadından yana olmayı ister. O yüzden biz Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a ve bu salonu dolduran kadınlara teşekkür ediyoruz. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine sahip çıktığı için” dedi.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile ilgili verileri paylaşan Aynur Dik, “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin önceliği tabii ki kadınlar ama sadece kadınlar değil. Ayrımcılığa maruz kalmış tüm grupları kapsayan bir yaklaşıma sahibiz” dedi. Aynur Dik konuşmasının ardından gerçekleştirdiği sunumda, ülkemizde kadına yönelik şiddetin boyutlarını ortaya koyan bilgiler ve veriler paylaştı. Ardından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şefliği’nin görev ve sorumluluklarını anlattı.
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt yaptığı konuşmada; “Toplumsal Eşitlik Birimi kurmak için Kasım ayında bir araya geldik. O günden bugüne çok fazla zaman geçmedi aslında. O gün birlikte yürüdüğümüz tüm arkadaşlara bugün tekrar teşekkür etmek istiyorum. Emeği geçen tüm yol arkadaşlarımıza ellerinize sağlık diyorum. Kadın dostu bir kentin var olabilmesinin temel koşulu, kadınların ve kız çocuklarının kente dair gerek altyapı, gerekse sosyal gerekse mekansal ihtiyaçlarının doğru şekilde analiz edilebilmesine, bu ihtiyaçlara göre kadınlara özel kentsel hizmetler tasarlanmasına ve tüm bu hizmetlerin toplumsal cinsiyet eşitliği açısından değerlendirilerek sunulmasına bağlıdır” dedi.
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu’da, “Kadını sadece evde tutup anne olabilme potansiyeli ile sınırlamadan, üretime katkı sağlayan, toplumun her kesiminde iş dünyası ve yönetimde söz sahibi bireyler olarak görmek toplumsal düsturumuz olmalıdır. Yerel yönetim olarak kadınlarımızı bu yönde teşvik edici çalışmalara imza attık. Onlara öncülük etmek, Bodrum yarımadasından başlayarak kadın erkek eşitliğini toplumun her kesimine yaymak bizim en asil hedef ve misyonumuzdur. Yaşam koşullarını iyileştirici, hayatın her alanında cinsiyet ve fırsat eşitliği sağlayacak yerel eşitlik politikalarını oluşturmak, bu politikalar ile yerel yönetim anlayışını bağdaştırmak için çalışmalarımızı yapmaya gönüllüyüz. Kadına yönelik erkek şiddetinin önemsenmesi, kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta katılımı, belediyenin kurumsal kapasitelerini, toplumsal cinsiyet eşitlik odaklı güçlendirmesi ve eşitliğin sağlanması en önemli amaçlarımızdandır.” ifadelerini kullandı.
Bodrum’da Kadın Danışma Merkezlerinin kurulmasına öncülük edeceklerini söyleyerek konuşmasına devam eden Emel Çakaloğlu,”Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği’nin talepleri doğrultusunda ilçemizde Kadın Dayanışma Merkezlerinin açılmasında Bodrum Belediyesi olarak en büyük destekçiyiz.” dedi.
Kadınlar Buluşması, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın yaptığı konuşma ile devam etti. Belediye bünyesinde kurulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şeflik ve Komisyonu için ‘geç bile kalındı’ ifadelerini kullanan Aras, “Bizler sadece işlerin hızlandırılmasında görev aldık. Kadın Dayanışma Derneği’nde ve Kent Konseyi Kadın Meclisi’nde bulunan arkadaşlarımızın özverisi ile sağlandı her şey. Bu bizlerin değil onların başarısıdır.”dedi.
Aras; “Bu konuda Türkiye’nin en şanslı yeriyiz”
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yerel yönetimin imkanları dahilinde zor durumda olan her bireyin hayatını kolaylaştırmak zorunda olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Biz hiçbir şekilde ayrım gözetmiyoruz. Ben çalışma arkadaşlarımda da kadın erkek diye bir ayrım yapmıyorum. Belediyede birçok mevkide işlerini son derece iyi yapan birçok kadın çalışma arkadaşlarımız var. Hep birlikte kol kola çalışıyor ve sorumlulukları paylaşıyoruz. Bodrum’un da şansı sizlersiniz. Çünkü Bodrum’da bilinçli kendine güvenen bilgili eğitimli cesur insanlar yaşıyor. Belki de bu konuda Türkiye’nin en şanslı yeriyiz. Bu sebeple bu konularda Bodrum’da yol almak çok daha kolay oluyor. Sizlerin de çalışmaları karşılık buluyor.”
Türkiye’de kadın olmanın zor olduğunu vurgulayan Başkan Aras, “En azından Bodrum’da bunu kolaylaştıracak her türlü önlemi kendi yetkim dahilinde ya da Belediye dahilinde sizlerle beraber paylaşarak almaya hazırım. Bodrum takip edilen bir yer. Burada yapılan her güzel iş, diğer yerlere de örnek olacaktır” dedi. Aras, kadın buluşmalarının daha ileriye taşınması gerektiğini ifade ederek, emek veren herkese teşekkür etti.
Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konseyi üyesi ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan da konuşmaların ardından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şefliği’nin kurulma aşamalarından bugüne kadar gerçekleşen faaliyetler ile ilgili bilgi verdi. Ardından Bodrum’un farklı mahallelerinden konuşmacıların söz alarak görüş, şikayet ve projelerini sunduğu bir oturum gerçekleşti. Oturumun başkanlığını Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yaptı.

MUĞLA

06 Şubat 2020 Perşembe

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