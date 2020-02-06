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Refüje çarpan otomobilde 1 ölü, 1 yaralı

DHA

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, kontrolden çıkıp orta refüje çarpan otomobildeki Murat Işık (71) öldü, sürücü Seyfi Işık ise yaralandı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, kontrolden çıkıp orta refüje çarpan otomobildeki Murat Işık (71) öldü, sürücü Seyfi Işık ise yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, FethiyeMuğla yolu Kargı mevkisinde meydana geldi. Seyfi Işık yönetimindeki 48 E 7227 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otomobil orta refüje çarparak devrildi. Kazada araçta bulunan Murat Işık olay yerinde yaşamını kaybetti. Yaralanan sürücü Seyfi Işık ise, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen Murat Işık'ın, AK Parti Dalaman İlçe Başkanlığı'nın kurucu başkanı olduğu kaydedildi. Işık'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

MUĞLA

06 Şubat 2020 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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