MuğlaKent projesinin sunumu yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin GEKA desteği ile hayata geçirdiği MuğlaKent Projesi’nin sunumu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve ekibine meclis salonunda yapıldı.

Muğla’nın 13 ilçesini antik, tat, turizm, edebiyat, kültürel noktalar olarak vatandaşa çağın teknolojisine uygun anlatacak MuğlaKent Projesi’nin hazırlayan ekip Muğla Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda sunumlarını gerçekleştirdi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve ekibine yapılan sunum ile projede gelinen son nokta ve hedefler detaylı olarak anlatıldı. Muğla’da 27 bin kilometre yaptıklarını, 210 noktayı video, dron, fotoğraf olarak detaylandırdıklarını söyleyen MuğlaKent Projesi ekibi uygulamada kullandıkları metinler için de bu işin duayeni, Muğla aşığı Prof.Dr. Şadan Gökovalı’dan destek aldıklarını belirtti.



4 dilde Muğla anlatılacak

Türkiye’nin ilk ve en büyük akıllı şehircilik mobil uygulaması olan MuğlaKent projesi Muğla’nın 13 ilçesinde 210 noktaya dikilen bilgilendirme tabelalarından oluşuyor. Tabelaların üzerinde bluetooth ile bilgi vermek için beacon cihazı, akıllı telefonların temassız özelliği ile bilgi vermek için NFC kartlar, yine kamera üzerinden bilgi aktarmak için QR kod uygulaması bulunuyor. Antik, tat, turizm, edebiyat, kültürel noktalar konularında yerli ve yabancı turistler Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almanca dillerinde bilgilendirilecek. Özellikle Muğla’ya gelen yabancı turistler için havalimanlarında ve deniz gümrük kapılarına yerleştirilen bilgilendirme tabelaları ile sisteme giriş yapan herkes dil seçimini de yapabilecek. Türkçe, Almanca, İngilizce ve Rusça seçeneklerden birisini tercih edenler yakınlarında gitmek istedikleri tatil eğlence yerlerinin fotoğraf ve videolarını da görme şansına sahip olacaklar.



1 Milyon 400 Bin kişiye SMS

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kültür turizminin teşvik edilmesi ve çağın gereksinimlerine uygun hizmet verilmesini amaçlayan, 2 milyon 268 bin 617 TL’lik bütçesi bulunan Muğla Mobil Kültür ve Turizm Uygulamasının yüzde 75’lik bölümü olan 1 milyon 701 bin 463 lirasını GEKA, kalan 567 bin 154 lirasını ise Muğla Büyükşehir Belediyesi karşılıyor. MuğlaKent uygulaması Muğla’ya tatil amaçlı giriş yapan 1 milyon 400 bin yerli ve yabancı turistin cep telefonlarına mesaj atma kapasitesine sahip. Lokasyon bazlı SMS hizmeti ile yaz aylarında 1 milyon 400 bin kişiye atılacak mesaj ile bu uygulamaya yönlendirilebilecek.

Başkan Gürün; “Muğla yaşanılacak, anlatılacak, görülecek, hissedilecek eşsiz güzellikte bir şehir.”

Muğla’nın Karia, Likya medeniyetlerinden günümüze Anadolu medeniyetlerinin izlerini coğrafyasında yaşatan, 13 ilçesi ile çok değerli bir şehir olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün bu eşsiz şehri yerli ve yabancı misafirlere gelişen teknolojinin tüm imkanlarını kullanan ve Türkiye’de ilk olan MuğlaKent uygulaması ile daha ulaşılır bir şekilde anlatacaklarını belirtti.

Başkan Gürün; “Akıllı şehircilik mobil uygulaması MuğlaKent ile yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz Muğlamızı yerli ve yabancı misafirlerimize anlatmayı amaçlıyoruz. Türkiye’de ilk olan bu uygulama ile akıllı telefonu olan yerli ve yabancı misafirlerimize 4 dilde Muğlamızı antik, tat, edebiyat, kültürel noktalar gibi farklı alanlarda fotoğraf ve videolarla anlatacağız. Teknolojinin sürekli geliştiği günümüzde bilgiye ulaşmak bu kadar kolayken Muğlamızın tarihini, güzelliklerini, tatlarını ilimizin sınırlarına kadar gelmiş misafirlerimize yakınlık teknolojisi ile ulaştıracağız. Muğla yaşanılacak, anlatılacak, görülecek, hissedilecek eşsiz güzellikte bir şehir” dedi.

MUĞLA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:37

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