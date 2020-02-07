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Marmaris'te turizm sezonu hazırlığı başladı

DHA

MUĞLA'da, bu yıl ilk turist kafilesinin mart ayının ilk haftasında geleceğini bilen turizmciler, işletmelerini bakım ve onarıma aldı. Ayrıca kentteki günübirlik gezi ve mavi tur tekne sahipleri de tadilata başladı.

MUĞLA'da, bu yıl ilk turist kafilesinin mart ayının ilk haftasında geleceğini bilen turizmciler, işletmelerini bakım ve onarıma aldı. Ayrıca kentteki günübirlik gezi ve mavi tur tekne sahipleri de tadilata başladı.
Güney Ege Bölgesi'ndeki turizmciler, bugünden itibaren yeni turizm sezonu hazırlığına başladı. Kentte ilk turist kafilesinin Ortadoğu'dan, mart ayında geleceği belirtildi. Bu nedenle kentteki otel, restoran ve kafeterya gibi birçok turizm işletmesini tatlı bir telaş sardı. İlçedeki işletmeler mekanlarını boyayarak ya da konsept değiştirerek sezona hazırlanıyor. Rezervasyon patlaması beklenen yeni sezonda, otelciler dış cephelerini ve odaları yenilemeye başladı.
İŞLETMELERDE TADİLAT VE ONARIM ÇALIŞMASI
Oteller Bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkisinde restoranın tadilatı için çalışan işletmeci Hamdi Alkancı, "Turistlerin erken geleceğini öğrendik, tadilata başladık. Yabancı ve tatilcilerimize yeni bir mekanda hizmet etmek için gecegündüz çalışıyoruz. Memleketimize gelen misafirlerimize dört dörtlük hizmet vermek, onları mutlu göndermek için telaşlı bir çalışmamız var" dedi. Hasan Bahtiyar Çelenk ise, "Türkiye ve Marmaris turizmi bu yıl çok güzel olacak. Erken başlayacak turizm sezonu öncesi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tekstil dükkanımı sil baştan yeni düzenlemeyle sıfırdan yapıyoruz. Hayırlı ve güzel bir turizm sezonu olacağına inanıyorum" dedi.
TEKNECİLER DE HAZIRLANIYOR
Marmaris'te tatile gelen yerli ve yabancı turistlerin olmazsa olmazları arasında yer alan günübirlik gezi ve mavi tur tekneleri, bakım ve onarıma alındı. Karaya çıkartılan 8 ila 20 metre uzunluğunda değişen teknelere, ustalar tarafından zımpara, boya ve bakım yapılıyor. Bazı küçük tekne sahipleri ile yılların eskitemediği kaptanlar, tekne bakımlarını kendi imkanlarıyla gerçekleştiriyor. Uzunluğuna ve özelliklerine göre 15 gün ya da 1 ay süreyle yürütülen çalışmalar sonrası tadilattan çıkan tekneler, denize indirilecek. 40 yıldır 14 metrelik gezi teknesi işleten Kaptan Mehmet Bakırcı, "Bu yıl Orta Doğulu zengin turistlerin, mart ayının ilk haftası geleceğini öğrendik. Erkenden tamirat ve bakımlara başladık. Nasip olursa şubat sonunda teknelerimiz hazır olacak ve turizm sektörüne hizmet vermek için denize indireceğiz" dedi.

MUĞLA

07 Şubat 2020 Cuma

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