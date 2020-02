Datça, 'Badem Çiçeği' şenliği ile ısındı Muğla’nın Datça ilçesinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ‘Datça Badem Çiçeği Festivali’ başladı

Türkiye’nin büyük bir bölümü kara kışa teslim olurken, Muğla’nın Datça ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı. Şubat ayının ilk haftası Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Datça Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Datça Badem Çiçeği Festivali’ başladı. 9 Şubat tarihine kadar devam edecek festival kapsamında kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanında yöresel ürünlerden oluşan stantlarda katılımcılara satış yapılıyor.

Datça’da özellikle Hızırşah, Reşadiye ve Palamutbükü gibi kırsal mahallelerinde badem çiçekleri ile beyaza bürünürken, Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar Şubat ayında açan badem çiçeklerinin hem fotoğrafını çekiyor hem de fotoğraf çekiliyorlar.

3’üncü Datça Badem Çiçeği Festivali'ne Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, ilçe protokolü ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Kortej yürüyüşü ile başlayan şenlikte kırsal Hızırşah Mahallesi kadınları tarafından temsili gelin alma töreni gerçekleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesinin Belediye Bandosu gösteri sundu. Festivalde, en iri badem, en hızlı badem kırma yarışmalarının yanı sıra, halk oyunları ve dans gösterileri gibi çeşitli etkinliklere yer verildi.

Datçalı çağla badem üreticisi, bu sene ürünün iyi olduğunu belirterek, “Geçen sene biraz azdı. İnşallah bu sene olacak. Hava şartlarına göre de değişir. Şubat sonunda çıkmaya başlar. Mart sonlarına doğru daha iyi olur” dedi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise, Datça bademinin Amerikan bademi ile karşılaştırılmayacak derecede daha iyi olduğunu belirterek, "Datça Badem Çiçeği Festivali'nin üçüncüsünü yapıyoruz. Her yıl biraz daha iyiye gidiyoruz. Tam anlamıyla son noktayı koyacağımız gün daha gelmedi. Her geçen yıl biraz daha iyileştirerek sonsuza kadar Datça bademi var olduğu sürece bu etkinliğin Datçalılar tarafından sürdürüleceğini düşünüyorum. Bu festivalin uzun yıllar devam edeceğini ve geleneksel hale geleceğini düşünüyorum. Datça bademi anlatılmaz. Datça bademini bir insan yemedikten sonra anlatmak zordur. Datça bademinin her şeyden önce doğadan almış olduğu Şubat ayındaki hem soğuğun hem sıcağın, hem de bu mevsimdeki ona vermiş olduğu ayrı bir tat, ayrı bir lezzet ver. Birçok yerde Datça bademinin Amerikan bademi ile kıyaslanması, Amerikan bademinin daha gösterişli olduğu söyleniyor. Önemli olan bademin gösterişi değil. Bizim için bademin lezzeti, bademin tadı, insan vücudunda oluşturduğu sevgi önemli. Yenilen her üç badem insanın vücudunda sevgi ve sağlık oluşturuyor” dedi.

Festivalde stant açan vatandaşlar da festivalin Datça’ya ve Datça bademine büyük katkı sağladığını belirterek, “Standımızdaki ürünlerin hepsi de Datça’da yetişen ürünler ve Datça bademinden yapılmış ürünlerdir. Festivalin Datça bademinin tanıtımına çok büyük bir katkısı var. Datça’mızın kumu güneşi denizi her şeyi lezzetleri çok güzel. İnsanların buraya gelerek bu ürünleri tanımasına fırsat tanıyor” dedi.

MUĞLA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:36

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 13:26

İKİNDİ 16:18

AKŞAM 18:43

YATSI 20:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.