Develer Milas arenasında kozlarını paylaşacak

Ege Bölgesi’nin en büyük deve güreşlerinden biri olan Geleneksel Milas Deve Güreşleri 9 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.

Bu yıl yine Milas Devecilik Kültürü ve Deve Güreşlerini Yaşatma Derneği tarafından Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın himayesinde Milas Arena’da 13. kez gerçekleştirilecek güreşlere Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden birçok şampiyon devenin katılması bekleniyor.

Güreşlere katılacak develer, davul zurna eşliğinde geleneksel kortej yürüyüşü ile Milas sokaklarında tanıtıldı. Ege bölgesi kültürünün temel yapı taşlarından olan develeri gören Milaslılar, korteje yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar develerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

MUĞLA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:36

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