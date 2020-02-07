Muğlaspor'da boykot krizi

- TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 21 hafta sonunda topladığı 30 puanla 6'ncı sırada bulunan Muğlaspor'da futbolcular yaklaşık 500 bin TL tutarındaki alacaklarının ödenmemesi sebebiyle antrenmanı boykot etti.

Bu hafta deplasmanda Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Muğla'da futbolcular bugün saat 14.00'te yapılması gereken antrenman öncesi tesislerde hazır bulundu. Peşinatlarının ve ilk yarı dahil olmak üzere hiçbir maç başı alacaklarının ödenmemesini gerekçe gösteren 8 futbolcu, antrenman için hazırlık yapan teknik direktör Hasan Şermet ve ekibine çalışmaya katılmama kararlarını iletti. Diğer futbolcular da takım arkadaşlarının kararına destek oldu. Futbolcuların alacaklarının ödenmemesi halinde boykotlarını sürdürecekleri öğrenildi.



MUĞLA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:36

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