Bodrum’da 6 göçmen kaçakçılığı şüphelisi adliyeye sevk edildi

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bodrum merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı adliyeye sevk edildi.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, göçmenleri yasadışı yollarla yurtdışına kaçırmaya çalışan şahıslara yönelik başlattığı çalışmalar çerçevesinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlar sonunda Bodrum’da 4, Malatya, Samsun ve Kahramanmaraş’ta 1’er kişi olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Bodrum dışında gözaltına alınan şüpheliler, ilçeye getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.E.V, M.T, B.A, A.Ö, R.B ve C.G adlı şüpheliler, sabah saatlerinde Bodrum Adliyesi’ne sevk edildi. Halen gözaltında bulunan M.K. adlı şüphelinin ise yarın adli makamların karşısına çıkarılacağı öğrenildi.

MUĞLA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:36

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 13:26

İKİNDİ 16:18

AKŞAM 18:43

YATSI 20:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.