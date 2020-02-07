Marmaris'te depreme dayanıksız 2 okul taşınacak

- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, aynı binada bulunan ilkokul ve ortaokulun depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmasına karar verildi.

İçmeler Mahallesi'nde aynı binada bulunan İçmeler İnayet Coşkun KodakKamil Acerer İlkokulu ve Ortaokulu'nda yapılan inceleme sonrası depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılma kararı alındı. 1958 yılında yapılan 62 yıllık okulda, ilk ve ortaokul olarak eğitim-öğretim veriliyor. İlkokulda 12 ve ortaokulda ise 10 sınıf olmak üzere toplam 485 öğrenci ve 28 öğretmenin, önümüzdeki haftadan itibaren mahallenin farklı okullarında eğitime devam edeceği öğrenildi.



MUĞLA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:36

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