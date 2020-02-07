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Palandöken: “Bodrum’da, esnafla işbirliği içinde çalışan örnek bir Belediye Başkanı var" Bodrum'da ...

İHA

Bodrum Belediyesi tarafından organize edilen "Esnaf Buluşması" programı Türkiye Esnaf Sanatkarlar Odası Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Muğla ve Aydın esnaf odaları başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Palandöken: “Bodrum’da, esnafla işbirliği içinde çalışan örnek bir Belediye Başkanı var" Bodrum'da TESK Genel Başkanının katılımıyla esnaf buluşması düzenlendi

Bodrum Belediyesi tarafından organize edilen "Esnaf Buluşması" programı Türkiye Esnaf Sanatkarlar Odası Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Muğla ve Aydın esnaf odaları başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Bölgedeki esnafların sorun ve taleplerinin görüşülerek yerel yönetim işbirliğinde çözüme kavuşması amacıyla Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Ayyıldız, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Çetindoğan, Bodrum Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Muğla’daki esnaf odalarının başkanları, Belediye Başkan Yardımcıları Emel Çakaloğlu, Hüseyin Tutkun ve Bodrum esnafı katıldı.
Trafo Kafe&Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen toplantı öncesinde TESK Genel Başkanı Palandöken ve beraberindekiler Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti. Belediye binası girişinde begonvillerle karşılanan Konfederasyon Heyeti ile bir süre görüşen Başkan Aras ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Öğleden sonra düzenlenen "Esnaf Buluşması"nın açış konuşmasını yapan Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeğmez, Bodrum’da yaklaşık 7 bin üyesi olan bir STK’yı temsil ettiklerini belirterek, “Belediye Başkanımız Ahmet Aras, her zaman bizim yanımızda, birlik beraberlik içinde esnafımızla el ele. Kış döneminde esnafımızın gerek ekonomik durumunu desteklemek gerekse mal ve üretimini desteklemek adına kooperatifimiz üzerinden gerekli imkanları sunmaktayız. Özellikle kış sezonunda tadilat yapan işletmelerimiz de, Belediyemizin öngördüğü şekilde dış cephe giydirmelerini sürdürüyor.” dedi.
Daha sonra konuşan Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Ayyıldız da Bodrum’da özellikle esnaf ve sanatkara değer veren, esnafın yanında duran bir belediye başkanı olmasından mutluluk duyduklarını söyledi.
Uzun yıllar sonra Bodrum'a gelen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, göreve geldiği günden bu yana esnafla sürekli istişare halinde olduklarını ve her projede fikirlerini aldıklarını ifade etti. “Bodrum'un menfaatlerini ön planda tutarak bütün inisiyatiflerle kol kola çalışıyoruz” diyen Aras, “Bizler hiç bir zaman esnafı cezalandıran bir anlayış içinde olmadık ve bundan sonra da olmayacağız. Aksine esnafımıza yol gösteren ve koruyan bir belediye olacağız. Ben buradan ilgili personelimize tekrar sesleniyorum, lütfen esnafımıza yol gösterin yardımcı olun, ceza olayını gündemimizden çıkaralım.” ifadelerini kullandı.
Kendisinin de bir esnaf çocuğu olduğunu ve yıllarca esnaflık yaptığını hatırlatan Başkan Aras, atılan her adımın Bodrum esnafının ekonomisini desteklemek, kent ekonomisini canlandırmak amacıyla hayata geçirildiğini söyledi. Bodrum Belediyesi’nin “Kent Estetiği” konusunda duyarlı olduğunu ve her işyerinin cephesini sezona kadar güzelleştirmesi için bir çağrı yaptığını kaydeden Aras, “Bunun sebebi Bodrum'un kalitesinin düşmemesi içindir. Kalitemizi ne kadar yukarıda tutarsak o kadar çok turist ağırlarız, ekonomimizi o kadar çok güçlendiririz.” diye konuştu.
Bodrum’da sayıları giderek artan zincir marketlere de değinen Aras, “Esnafımızı korumak için zincir marketlerin kılcal damarlarımıza kadar girmesine izin vermeyeceğim. İlk göreve geldiğim andan itibaren zincir market ile ilgili hiç bir talebi kabul etmiyoruz." dedi.
Bölgedeki esnafın sıkıntılarına vakıf olduğunu dile getirerek konuşmasına başlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de Bodrum'daki esnafların çok şanslı olduğunu çünkü sorunlarının bilincinde olan ve onları çözmek için işbirliği içinde çalışan bir Belediye Başkanları olduğunu söyledi. TESK Genel Başkanı Palandöken, "İki gündür bölgedeki esnafımızın sorunlarını Belediye Başkanımız ve Oda Başkanlarımızla değerlendirme fırsatı bulduk. Başkanımızın, Bodrum'daki esnaf ve zanaatkarlarımızın önünün açılması için önemli projeleri var. Sizlerden de önemli beklentileri var. Sizlerin de desteğinizi göstermeniz bizler için önemli. Özellikle zincir marketler hakkında attığı adımlar bizler için çok kıymetli. Birçok belediye başkanı gibi, ‘ne yapalım medeniyet bunu gerektiriyor, dünya bu trende sahip’ diyebilirdi. Ama ‘Ben Bodrum'un özüne sahip çıkacağım’ diyor. Ahmet Aras, esnafı düşünen onlarla işbirliği içinde çalışan Türkiye'ye örnek bir belediye başkanıdır. Misafirlerini en güzel şekilde ağırlayan esnaf istediğini söyledi. Bizd e kendisine buradan kendimizi yenilemeye, kaliteyi arttırmaya söz veriyoruz." dedi.
Bundan sonra Bodrum’a daha sık geleceğini söyleyen TESK Genel Başkanı Palandöken, toplantının ardından beraberindekilerle birlikte bazı esnafı ziyaret etti.

MUĞLA

07 Şubat 2020 Cuma

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