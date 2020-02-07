Hayvan hırsızlarına jandarmadan operasyon: 1 tutuklama

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, bir çiftçinin ağılındaki 5 küçükbaşı çalan 3 hırsız, jandarma tarafından oluşturulan özel ekiplerce yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Mergenli Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ç., hayvanlarına yem vermek için ağıla girdi. Ağılındaki 5 küçükbaşın çalındığını fark eden M.Ç, jandarmaya haber verdi. Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı´nca olayla ilgili 6 kişilik özel ekip kuruldu. Başlatılan çalışma kapsamında şüphelilerin M.Y., H.A, ve Ş.K. olduğu tespit edildi. Ortaca ilçe merkezinde küçükbaşları bir kişiye satmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunda dana önceden Fethiye´de 8 adet keçinin ve Ortaca´da ise otomobil hırsızlıkları olaylarına karıştıkları öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y., tutuklanırken, H.A. ile Ş.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Çalınan 5 küçükbaş ise sahibine teslim edildi.



MUĞLA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:36

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