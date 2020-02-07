(Görüntülü) Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, otomobille çarpışan kasksız motosiklet sürücüsü Celal Kaba (56), yaşamını yitirdi.Kaza, saat 12.00 sıralarında, Yeni Mahalle Adanan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Kadir Öztürk yönetimindeki 48 PN 566 plakalı otomobil, kasksız sürücü Celal Kaba'nın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletteki sürücü Kaba hareketsiz kalırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kaba'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü Öztürk, gözaltına alındı.
MUĞLA
07 Şubat 2020 Cuma
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