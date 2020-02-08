Bodrumspor seri peşinde

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Vanspor'u 5-1 yenerek 5 maçlık galibiyet özlemini dindiren Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın evinde kendisi gibi alt sıralardan kurtulmaya çalışan Eyüpspor'u konuk edecek.

Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Egemen Artun düdük çalacak. Yeşil-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Emre Özkan, Eyüpspor'a karşı forma giyemeyecek.



MUĞLA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:36

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 13:26

İKİNDİ 16:19

AKŞAM 18:44

YATSI 20:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.