Milas'ta THM Korosu 2020 yılının ilk konserini verdi

Milas Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Korosu 2020 yılının ilk konseri Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda saat 20.30’da şef Ahmet Algur’un yönetiminde gerçekleştirdi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Çayırlı, Hüseyin Çöllüoğlu, meclis üyeleri, kurum yöneticileri ve türkü severlerin ilgiyle takip ettiği, 41 kişinin görev aldığı ve birbirinden güzel 32 türküyü seslendirdiği konser 2 bölümden oluştu. İlk bölümde Sivas, Erzurum, İstanbul, Trabzon, Edirne, Bartın yöresinden bir birinden güzel eserler, ikinci bölümde ise Kırşehir, Aydın, Urfa, Kütahya ve Muğla yörelerinin eserleri seslendirildi.

Yılın ilk konseri olması özelliğinin yanı sıra şef Ahmet Algur’un son kez yönettiği konser olan program büyük beğeni ile dinlenildi.

Konserin ardından sahneye çıkan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Milas Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğunda görev alan başta Şef Ahmet Algur’a, müzisyenlere ve ses sanatçılarına teşekkür ediyorum. Birinden değerli dostlarımızın katılımı ile oluşturulan THM topluluğumuz çalışmalarını bu gece güzel bir konserle taçlandırdılar. Emeği geçen herkese tekrardan teşekkür ediyorum” dedi.

MUĞLA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:36

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