Milas Belediyesi Beçin Gençlik Spor, Milas Esnaf Spor oldu

Muğla Süper Amatör Ligi’n önemli şampiyonluk adaylarından Milas Belediyesi Beçin Gençlik Spor artık resmen Milas Esnaf Spor oldu.

Milas Esnaf Spor Başkanı Ekrem Vanlıoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri gerçekleşen isim değişikliği, Takım Teknik Kadro değişikliği ve hafta sonu oynanacak olan Yeni Milasspor karşılaşması ile ilgili konuların ele alındığı basın toplantısında gündemi değerlendirdi.



Başkan Vanlıoğlu ilk olarak isim değişikliği konusunda açıklamalarda bulundu. Vanlıoğlu, “Milas’a hayırlı olsun. Biz hep Milas olarak görüyorduk. Beçin Milas’ın bir mahallesi bizde dedik ki Milas’ta böyle bir tarih vardı eskiden 3. liglerde top oynamış Milas Esnaf Spor bu tarihe dönelim dedik. İnşallah eskisi gibi 3. ligde başarılara imza atan bir takım olmaya layık oluruz.” sözleriyle isim değişikliğinin Milas’a hayırlı olmasını diledi.



2. yarı başlarken Teknik değişiklikle gündeme gelen ve Ege Bölgesinin önemli spor adamlarından Ayhan Kale ile anlaştıklarını duyuran takımda geçtiğimiz hafta Kale’nin Adıyaman’da Bal ligi takımı ile anlaşması üzerine kısa bir açıklama yapan Başkan Vanlıoğlu, “2. Yarıya yeni transferler ve hoca değişikliği ile başladık. Ayhan Hocam ile anlaşıştık. O benim arkadaşım, dostum. Hiçbir maddiyat gözetmeksizin bana yardımcı olmak için geldi. Lisansını çıkarma aşamasındaydık, ama çıkarsaydım da gönderirdim. Adıyaman’dan aldığı teklif çok iyi bir teklifti önüne geçmezdim. Her zaman gönlümüz beraber.” dedi.



Teknik adam konusunda birkaç isimle görüşme yaptıklarını ifade eden Başkan Vanlıoğlu Cenk Altınsoy anlaşmasını ise şu sözlerle açıkladı; “Cenk Hocam daha önce tanışmadığım bir isimdi ama aldığım referansla ve edindiğimiz bilgiye göre egosu olmayan başarılı bir teknik adam. Takım oyuncularımıza aynı zamanda ağabeylik, babalık yapabilecek bir isim. Bu vasıflara sahip bir kişi. Yönetim kurulumuzun da oy birliği ile onu tercih etmesi nedeniyle bu anlaşma gerçekleşti. Cenk hocamızla yolumuza devam edeceğiz. İyi bir karar aldığımızı düşünüyorum.”



2. yarı transfer dönemini de iyi değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Valıoğlu transfer sürecini tamamladıklarını belirterek, “Şuan 1415 takviye yaptık önceki dönemden 3 4 isim kaldı. Her mevkiinin yedeği hazır. Buda yeterli diye düşünüyorum. Transferi sonlandırdık. Keşke bu kadroyum ilk yarıda yapabilseydik. Şuan çok farklı bir konumda olurduk. Ciddi bir puan farkıyla en üst sırada yer alırdık diye düşünüyorum. Ama hiç bir şey geçmiş değil. İyi bir arkadaş ortamı var ve iyi bir takımımız var. Allah nazarlardan saklasın” dedi.

Başkan Vanlıoğlu hafta sonu oynanacak olan Yeni Milasspor Milas Esnafspor derbisi için ise, “Milas’ın takımı ben ayrım gözetmeksizin bakıyorum. Benim için esas olan sahada oynanan futboldur. Futbolda iyi olan kimse hak eden kimse o kazansın istiyorum.” ifadelerine yer verdiği açıklamasını bu sözlerle tamamladı.

Yapılan anlaşma ile ilgili olarak takımın yeni teknik patronu Cenk Altınsoy ise ; “Öncelikle bu görevi bana layık gören Kulüp Yönetimi ve Başkan Beye teşekkür ederim. Aniden spontane bir şekilde gelişti. Takım yeni oluştu ekip güzel. Arkadaşlık ve bir birine olan güvenleri iyi bir ekip oluşturulmuş. Hafta sonu Milas derbisi ile başlayacağız. Milasspor’un da ligde tutunması adına başarısını diliyorum. Centilmenlikle geçecek bir maç olacağını biliyorum.

Profesyonel düşünmek lazım. 45 aydır kulüpteymişim gibi bir hava var, ağır bir yük aldım. Ligde ben puan farkını 3 olarak görüyorum. Bu kez yarıda kalan işi bitireceğim” dedi.

MUĞLA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:36

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