Milas Belediyesi Beçin Gençlik Spor, Milas Esnaf Spor oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Milas Belediyesi Beçin Gençlik Spor, Milas Esnaf Spor oldu

İHA

Muğla Süper Amatör Ligi'n önemli şampiyonluk adaylarından Milas Belediyesi Beçin Gençlik Spor artık resmen Milas Esnaf Spor oldu.

Milas Belediyesi Beçin Gençlik Spor, Milas Esnaf Spor oldu

Muğla Süper Amatör Ligi’n önemli şampiyonluk adaylarından Milas Belediyesi Beçin Gençlik Spor artık resmen Milas Esnaf Spor oldu.
Milas Esnaf Spor Başkanı Ekrem Vanlıoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri gerçekleşen isim değişikliği, Takım Teknik Kadro değişikliği ve hafta sonu oynanacak olan Yeni Milasspor karşılaşması ile ilgili konuların ele alındığı basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Başkan Vanlıoğlu ilk olarak isim değişikliği konusunda açıklamalarda bulundu. Vanlıoğlu, “Milas’a hayırlı olsun. Biz hep Milas olarak görüyorduk. Beçin Milas’ın bir mahallesi bizde dedik ki Milas’ta böyle bir tarih vardı eskiden 3. liglerde top oynamış Milas Esnaf Spor bu tarihe dönelim dedik. İnşallah eskisi gibi 3. ligde başarılara imza atan bir takım olmaya layık oluruz.” sözleriyle isim değişikliğinin Milas’a hayırlı olmasını diledi.

2. yarı başlarken Teknik değişiklikle gündeme gelen ve Ege Bölgesinin önemli spor adamlarından Ayhan Kale ile anlaştıklarını duyuran takımda geçtiğimiz hafta Kale’nin Adıyaman’da Bal ligi takımı ile anlaşması üzerine kısa bir açıklama yapan Başkan Vanlıoğlu, “2. Yarıya yeni transferler ve hoca değişikliği ile başladık. Ayhan Hocam ile anlaşıştık. O benim arkadaşım, dostum. Hiçbir maddiyat gözetmeksizin bana yardımcı olmak için geldi. Lisansını çıkarma aşamasındaydık, ama çıkarsaydım da gönderirdim. Adıyaman’dan aldığı teklif çok iyi bir teklifti önüne geçmezdim. Her zaman gönlümüz beraber.” dedi.

Teknik adam konusunda birkaç isimle görüşme yaptıklarını ifade eden Başkan Vanlıoğlu Cenk Altınsoy anlaşmasını ise şu sözlerle açıkladı; “Cenk Hocam daha önce tanışmadığım bir isimdi ama aldığım referansla ve edindiğimiz bilgiye göre egosu olmayan başarılı bir teknik adam. Takım oyuncularımıza aynı zamanda ağabeylik, babalık yapabilecek bir isim. Bu vasıflara sahip bir kişi. Yönetim kurulumuzun da oy birliği ile onu tercih etmesi nedeniyle bu anlaşma gerçekleşti. Cenk hocamızla yolumuza devam edeceğiz. İyi bir karar aldığımızı düşünüyorum.”

2. yarı transfer dönemini de iyi değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Valıoğlu transfer sürecini tamamladıklarını belirterek, “Şuan 1415 takviye yaptık önceki dönemden 3 4 isim kaldı. Her mevkiinin yedeği hazır. Buda yeterli diye düşünüyorum. Transferi sonlandırdık. Keşke bu kadroyum ilk yarıda yapabilseydik. Şuan çok farklı bir konumda olurduk. Ciddi bir puan farkıyla en üst sırada yer alırdık diye düşünüyorum. Ama hiç bir şey geçmiş değil. İyi bir arkadaş ortamı var ve iyi bir takımımız var. Allah nazarlardan saklasın” dedi.
Başkan Vanlıoğlu hafta sonu oynanacak olan Yeni Milasspor Milas Esnafspor derbisi için ise, “Milas’ın takımı ben ayrım gözetmeksizin bakıyorum. Benim için esas olan sahada oynanan futboldur. Futbolda iyi olan kimse hak eden kimse o kazansın istiyorum.” ifadelerine yer verdiği açıklamasını bu sözlerle tamamladı.
Yapılan anlaşma ile ilgili olarak takımın yeni teknik patronu Cenk Altınsoy ise ; “Öncelikle bu görevi bana layık gören Kulüp Yönetimi ve Başkan Beye teşekkür ederim. Aniden spontane bir şekilde gelişti. Takım yeni oluştu ekip güzel. Arkadaşlık ve bir birine olan güvenleri iyi bir ekip oluşturulmuş. Hafta sonu Milas derbisi ile başlayacağız. Milasspor’un da ligde tutunması adına başarısını diliyorum. Centilmenlikle geçecek bir maç olacağını biliyorum.
Profesyonel düşünmek lazım. 45 aydır kulüpteymişim gibi bir hava var, ağır bir yük aldım. Ligde ben puan farkını 3 olarak görüyorum. Bu kez yarıda kalan işi bitireceğim” dedi.

MUĞLA

08 Şubat 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:36
  • GÜNEŞ 07:57
  • ÖĞLE 13:26
  • İKİNDİ 16:19
  • AKŞAM 18:44
  • YATSI 20:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Palandöken’den milas ziyareti
YEREL HABERLER Palandöken’den milas ziyareti
Turizmciler, korona virüsünden korunmak için Çin'e maske gönderdi
YEREL HABERLER Turizmciler, korona virüsünden korunmak için Çin'e ...
Milas'ta THM Korosu 2020 yılının ilk konserini verdi
YEREL HABERLER Milas'ta THM Korosu 2020 yılının ilk konserini verdi
Bodrumspor seri peşinde
YEREL HABERLER Bodrumspor seri peşinde
100 Yaş Evi üyelerinden minik öğrenciler için örnek davranış
YEREL HABERLER 100 Yaş Evi üyelerinden minik öğrenciler için örnek ...
Bodrum Yahşi’de 5 bin hane suya kavuştu
YEREL HABERLER Bodrum Yahşi’de 5 bin hane suya kavuştu
(Görüntülü) Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ...
Hayvan hırsızlarına jandarmadan operasyon: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Hayvan hırsızlarına jandarmadan operasyon: 1 ...
İl Sağlık Müdürlüğünden korona virüs iddialarına suç duyurusu
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürlüğünden korona virüs iddialarına suç ...
Küçükbaş hırsızları jandarma özel ekiplerine yakalandı Ortaca ve Fethiye ilçelerinden koyun ve keçi çaldıkları tespit edilen 3 kişi jandarma tarafından oluşturulan özel ekiplerce yakalanırken şüphelilerden birisi tutuklandı.
YEREL HABERLER Küçükbaş hırsızları jandarma özel ekiplerine ...
Zeytinyağı kalite ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Zeytinyağı kalite ödülleri sahiplerini buldu
Palandöken: “Bodrum’da, esnafla işbirliği içinde çalışan örnek bir Belediye Başkanı var" Bodrum'da TESK Genel Başkanının katılımıyla esnaf buluşması düzenlendi
YEREL HABERLER Palandöken: “Bodrum’da, esnafla işbirliği içinde ...
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
Marmaris'te depreme dayanıksız 2 okul taşınacak
YEREL HABERLER Marmaris'te depreme dayanıksız 2 okul taşınacak
Bodrum’da 6 göçmen kaçakçılığı şüphelisi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bodrum’da 6 göçmen kaçakçılığı şüphelisi adliyeye ...
Muğlaspor'da boykot krizi
YEREL HABERLER Muğlaspor'da boykot krizi
Milas'ta evsel katı atık ücretleri yeniden belirlenecek
YEREL HABERLER Milas'ta evsel katı atık ücretleri yeniden ...
Develer Milas arenasında kozlarını paylaşacak
YEREL HABERLER Develer Milas arenasında kozlarını paylaşacak
Marmaris’te depreme dayanıksız iki okul tahliye ediliyor
YEREL HABERLER Marmaris’te depreme dayanıksız iki okul tahliye ...
Fethiye’de feci motosiklet kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Fethiye’de feci motosiklet kazası: 1 ölü
Datça, 'Badem Çiçeği' şenliği ile ısındı Muğla’nın Datça ilçesinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ‘Datça Badem Çiçeği Festivali’ başladı
YEREL HABERLER Datça, 'Badem Çiçeği' şenliği ile ısındı Muğla’nın ...
Bodrumspor devamını getirecek
YEREL HABERLER Bodrumspor devamını getirecek
Marmaris’te işaret dili kursu düzenlenecek
YEREL HABERLER Marmaris’te işaret dili kursu düzenlenecek
Marmaris'te turizm sezonu hazırlığı başladı
YEREL HABERLER Marmaris'te turizm sezonu hazırlığı başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X