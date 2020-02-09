Marmaris’te kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Azmak Deresi içerisinde kimliği henüz tespit edilmeyen bir erkek cesedi bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından dereden çıkarılan erkek cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başltıldı.

Edinilen bilgiye göre; Hafta sonu yürüyüşüne çıkan bir grup vatandaş Marmaris İlçesi’nin Tepe Mahallesi Barlar Sokağı ön girişindeki Azmak Deresi üzerinde hareketsiz duran bir insan bedeni görünce durumu 112 Yardım hattı'na ihbar etti. Bölgeye gelen ekipler suyun içerisinde hareketsiz duran cesedin çıkarılması için Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler cesedi suyun içerisinden çıkararak polis ekiplerine teslim etti. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgede inceleme yapılırken, cesedin üzerinden kimliğini belirtecek herhangi bir belge çıkmadığı öğrenildi. Erkek cesedinin kimliğinin ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayla ilgili çalışma başlatırken, bölgedeki tüm güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Şahsın suya düşerek mi yoksa bir cinayet sonucu dereye mi atıldığının belirlenmesi için tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

MUĞLA 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:35

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 13:26

İKİNDİ 16:20

AKŞAM 18:46

YATSI 20:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.