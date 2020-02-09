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Geleneksel deve güreşleri 13’üncü kez gerçekleştirildi Ege Bölgesi’nin en büyük deve güreşlerinden ...

İHA

Milas Devecilik Kültürü ve Deve Güreşlerini Yaşatma Derneği tarafından Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ın himayesinde Milas Arena'da deve güreşleri düzenlendi. Güreşlere Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden birçok şampiyon develer katıldı.

Geleneksel deve güreşleri 13’üncü kez gerçekleştirildi Ege Bölgesi’nin en büyük deve güreşlerinden biri olan Geleneksel Milas Deve Güreşleri’nin 13’üncüsü gerçekleştirildi.

Milas Devecilik Kültürü ve Deve Güreşlerini Yaşatma Derneği tarafından Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın himayesinde Milas Arena’da deve güreşleri düzenlendi. Güreşlere Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden birçok şampiyon develer katıldı.
Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Tertip Komitası Kupası müsabakalarında sahaya çıkan şampiyon develer mücadeleleriyle soğuk havaya rağmen alanı dolduran güreşseverlere keyifli müsabakalar izleme imkanı sağladılar.
CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Milas İlçe Başkanı İlgin Göktepe, Milas Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Çayırlı ve Hüseyin Çöllüoğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve güreşseverlerin ilgiyle izlediği güreşlerde yaklaşık 120 deve müsabakalara katıldı.
Güreşler sırasında kısa bir konuşma yaparak katılımcılara teşekkür eden Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Ege bölgesinin en güzel sahasında, hep beraber bir Yörük geleneğini sürdürmek için toplandık. Yörük bu ülkenin geleceğinin teminatıdır. Bu kültürü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin boynunun borcudur. Bizim var oluş mayamızdır, ülkeye ve dünyaya çok iyi anlatmamız gereken bir kültürdür. İşte bu etkinlikler bunun için yapılıyor. Arkasında çok büyük emek var. Devecilerimiz, derneğimiz, gönüllülerimiz ve belediyedeki görevli arkadaşlarımız size burada güzel güreşler izletmek için seferber oluyorlar. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Sponsorlarımıza da ayrıca yürekten teşekkür ediyoruz. Biz Cumhuriyetin çocuklarıyız, biz Atatürk’ün evlatlarıyız. Cumhuriyetin ve bu vatanın yılmaz bekçileriyiz. Yörükler olarak her zaman cumhuriyetimize ve Atatürk’ümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ne mutlu Türk’üm diyene” dedi.

MUĞLA

09 Şubat 2020 Pazar

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