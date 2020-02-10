Doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi 4 saat sedye ile taşındı

'Babam ve ben'

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- MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, doğa yürüyüşü yaparken düşerek ayağı kırılan Yusuf Ertuğrul Bodur (61), kurtarma ekipleri tarafından 4 saat sedyede taşınarak hastaneye götürüldü.

Sarsala Koyu yakınındaki ormanlık alanda yürüyüşe çıkan Dalaman Doğa Yürüyüşçüleri Grubu üyesi Yusuf Ertuğrul Bodur, saat 13.00 sıralarında dengesini kaybederek düştü. Sağ ayak bileği kırılan Bodur'un arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sedyeye alınan Bodur, yaklaşık 4 saatlik yürüyüşün ardından ambulansa ulaştırıldı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Bodur, tedaviye alındı.



MUĞLA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:34

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