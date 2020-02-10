Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltı alındı

'Babam ve ben'

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- MUĞLA genelinde polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, tabanca, pompalı tüfek, uyuşturucu madde, sahte rakı ve para basma mekanizması ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik saha çalışması yaptı. Ekipler belirledikleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Bodrum, Dalaman, Fethiye ve Menteşe ilçelerindeki şüphelilerin evlerine yapılan eş zamanlı operasyonda 2 kilo 962 gram kubar esrar, 11 gram metamfetamin, 45 ecstasy, 3 gram skunk, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 5 litre sahte rakı, 6 sahte para basma mekanizması ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



MUĞLA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:34

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