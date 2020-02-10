Bodrumspor kazanma serisini sürdürmek istiyor

- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta önceki hafta Vanspor'u deplasmanda 5-1 yenerek kötü gidişata son veren Bodrum Belediyesi Bodrumspor, evinde Eyüpspor engelini de aşarak rahat nefes aldı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan yeşil-beyazlılar düşme hattından iyice uzaklaşırken, teknik direktör Tarık Daşgün serinin süreceğini söyledi. Kötü günleri geride bıraktıklarını ifade eden Daşgün, "İyi yoldayız, takımın güveni geldi. Bundan sonraki haftalarda da kazanma alışkanlığımız sürmeli. Biz çok çalışıyoruz. İki galibiyet bizi rahatlatsa da işimiz henüz bitmedi. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz" dedi.

Bodrumspor'da devre arasında Bandırmaspor'dan transfer edilen tecrübeli forvet Timur Kosavalı, forma giydiği 5 maçta 4 gol atarak kalitesini kanıtladı. Timur, Eyüpspor maçında gol perdesini şık bir golle açtı.



MUĞLA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:34

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