Ula’da el yazması Kur’an ele geçirildi

'Babam ve ben'

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ula’da gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda üç kişi gözaltına alınırken, tarihi değer taşıdığı değerlendirilen eserlere el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Ula’da Ş.K. A.İ.D ve O.Ş. isimli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada el yazması Kur’anı Kerim ve motifli kılıf, 5 sikke, 6 tarihi obje ve 6 tarihi bronz çanak ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince tarihi değer taşıyan eserlere el konulurken, üç kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edilecekler.

MUĞLA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:34

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