En çok bademi kırmak için yarıştılar Datça Badem Festivalinde en iri yetiştirici, en iyi bahçe ve en çok badem kıranlar ödüllendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

En çok bademi kırmak için yarıştılar Datça Badem Festivalinde en iri yetiştirici, en iyi bahçe ve en ...

İHA

Datca'da bu yıl 3. defa yapılan Badem Çiçeği Festivalinde en iyi bahçe ve en iri yetiştiriciler ödüllendirilirken; en çok badem kırma yarışması ise renkli görüntülere renkli görüntülere sahne oldu.

En çok bademi kırmak için yarıştılar Datça Badem Festivalinde en iri yetiştirici, en iyi bahçe ve en çok badem kıranlar ödüllendirildi

Datca'da bu yıl 3. defa yapılan Badem Çiçeği Festivalinde en iyi bahçe ve en iri yetiştiriciler ödüllendirilirken; en çok badem kırma yarışması ise renkli görüntülere renkli görüntülere sahne oldu.
Ülkenin doğusunda hava sıcaklıkları eksi 20 derecelerde seyrederken en batıda yer alan Palamutbükü’nde ise bademler son günlerde etkisini bölgede de sürdürmesine rağmen çiçek açmaya devam ediyor. Türkiye’nin en güney batısında yer alan ve Ege Denizi ile Akdeniz’in birleşim yeri olan en uçtaki antik Liman kenti Knidos’unda bulunduğu Datça’ya bağlı turizm ve badem beldesi Palamutbükü’nde düzenlenen etkinlikler kapsamında her yıl geleneksel olarak sürdürülen yarışmalar da büyük ilgi görüyor. Bölgenin en önemli geçim kaynaklarının en başında gelen, Türkiye’deki ilk badem haşatının yapıldığı, çağlasının kilosu 100 TL, kurusunun kilosu 50 TL civarlarında satışa sunulan bademi ile ünlü Palamutbükü yılda bir kez yapılan festivalle en kalabalık günlerini yaşıyor.
Festivalin ikinci günü, Palamutbükü’nde yapılan en iri badem yetiştiricileri arasında yapılan yarışmada birinciliği Cumalı Mahallesinden Dicle Ok (20), ikinciliği Palamutbükü'nden Halit Aydın (49), üçüncülüğü ise yine Cumalı Mahallesinden Erdoğan Uçar (32) elde etti
Datça Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan sahnede en hızlı badem kırma yarışması yapıldı yedişer kişilik dört gurup halinde yapılan yarışlara 28 kişi katılarak en hızlı badem kırmak için yarıştılar. Çekişmeli geçen badem kırma yarışları izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Yarışma sonunda en hızlı badem kırma yarışında birinciliği Datça'nın Kızlan Mahallesinden Enver Dönmez (31), ikinciliği Sevgim Yayla (34), üçüncülüğü ise Dilek Elmacı (46) adındaki yarışmacı kazandı. Birincilere bin TL ödül verildi. İkinci ve üçüncülere ise plaket takdim edildi.
Ailecek çocukluklarından bu yana badem üretimi yapan Karayurt ailesinin fertleri 87 yaşındaki Ayhan Mehmet Karayurt ve 80 yaşındaki eşi Hacer Karayurt, yarışmalara katılarak gelecek nesillere örnek olmaya devam ediyor. Çocukluğundan bu yana badem diken ve yetiştiren 87 yaşındaki Ayhan Mehmet Karayurt, ‘En iyi Badem Bahçesi’ yarışmasında ikinci olurken eşi 80 yaşındaki Hacer Karayurt ise gençlere örnek olmak amacıyla en hızlı badem kırma yarışmasına katılarak elle badem kırmanın inceliklerini öğretiyor.
7 yaşından bu yana tarlalarda çalıştığını kaydeden Ayhan Mehmet Karayurt, “Ben 87 yaşındayım. Babam vefat etti. Ben 7 yaşımdan beri çalışırım. Benim biz bir metre tarlamız yoktu. Hepsini alın terimle aldım. Bütün bademleri bütün kendim diktim, kendim yetiştirdim. Ve halen daha çalışıyorum halen daha dikiyorum. Aşısını bakımını kendim yaparım. Bademi severim, parayı oradan kazanıyoruz biz. Bademden başka kazanmamız yok. Palamutbükü Türkiye’nin en güzel yeri. Bütün gelen buraya dönüyor, gelen burada arsa istiyor arsa. Gelen arsa alıyor buradan. Fakat arsa kalmadı. Arsalar, bütün tarlalar satıldı. İki tane, bir oğlum var bir kızım var. İkisi de öğretmen emeklisi. Emekli oldular. Çevresi güzel, her tarafı güzle Palamutbükü’nün. Palamutbükü’nü gelip de sevmeyen yok” dedi.
Karakurt’un eşi Hacer Karayurt da, “Badem kırmayı çok seviyorum. Çok senelerdir kırarım. Yalnız başıma 700 kilo payamı kırmışımdır gençliğimde. Şimdi ihtiyarladım. Yarışmaya katılmak istedim” diye konuştu.
Datça Belediye Meclis Üyesi Hilmi Sezer ise; “Yarışmamız; insanlarımızı daha çok teşvik edebilmek, Bu yaşta ihtiyar insanlarımızın da daha da uğraştığını gösterebilmek, tarlalara iyi bakabildiğini gösterebilmek ve Datça’yı daha iyi tanıtabilmek amacıyla yapıyoruz. Badem olarak özellikle. Badem gördüğünüz gibi Türkiye’de en meşhur olan Datça Bademidir. Bunun da başında Muğla Bademi denir. Türkiye’de en çok tutulan Badem Datça Bademidir. Ve bunu dünya çapında markalaştırma peşindeyiz. Daha önce çeşitli isimler altında değişik şeyler yapıyorduk. Mesela Knidos Festivali, Cavucan Festivali. Şimdi eğer son üç yıldır da Datça badem Çiçeği formatı adı altında başladık biz bu işe. Ve iyi de gidiyor. Ve gördüğünüz gibi de Datça’yı iyi tanıtıyoruz. Datça’ya gelen herkes Bademi görsün” ifadelerini kullandı.

MUĞLA

10 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:34
  • GÜNEŞ 07:55
  • ÖĞLE 13:26
  • İKİNDİ 16:20
  • AKŞAM 18:47
  • YATSI 20:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ula’da el yazması Kur’an ele geçirildi
YEREL HABERLER Ula’da el yazması Kur’an ele geçirildi
Bodrumspor kazanma serisini sürdürmek istiyor
YEREL HABERLER Bodrumspor kazanma serisini sürdürmek istiyor
Görme engelli damat: Eşim, benim gökkuşağım
YEREL HABERLER Görme engelli damat: Eşim, benim gökkuşağım
Fethiye’de engelleri aşıp, evlendiler
YEREL HABERLER Fethiye’de engelleri aşıp, evlendiler
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltı alındı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltı ...
Doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi 4 saat sedye ile taşındı
YEREL HABERLER Doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi 4 saat sedye ile ...
Datça Badem Çiçeği Festivali sona erdi
YEREL HABERLER Datça Badem Çiçeği Festivali sona erdi
Dalaman’da doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Dalaman’da doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi ...
Sanal bahis operasyonunda biri polis 3 tutuklama
YEREL HABERLER Sanal bahis operasyonunda biri polis 3 tutuklama
Geleneksel deve güreşleri 13’üncü kez gerçekleştirildi Ege Bölgesi’nin en büyük deve güreşlerinden biri olan Geleneksel Milas Deve Güreşleri’nin 13’üncüsü gerçekleştirildi.
YEREL HABERLER Geleneksel deve güreşleri 13’üncü kez ...
Marmaris Azmak Deresi'nde bulunan cesedin kimliği belirlendi
YEREL HABERLER Marmaris Azmak Deresi'nde bulunan cesedin kimliği ...
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Eyüpspor: 2-1
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Eyüpspor: 2-1
Marmaris’te kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Marmaris’te kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
Datça'da Badem Çiçeği Festivali
YEREL HABERLER Datça'da Badem Çiçeği Festivali
Marmaris'te bahar havası
YEREL HABERLER Marmaris'te bahar havası
Marmaris'te, derede erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Marmaris'te, derede erkek cesedi bulundu
Oasis alışverişleri kazandırıyor
YEREL HABERLER Oasis alışverişleri kazandırıyor
Fethiye'de sera üreticisinin sobalı don nöbeti
YEREL HABERLER Fethiye'de sera üreticisinin sobalı don nöbeti
Badem festivalinde en iri yetiştirici ve en çok kıranlar ödüllendirildi
YEREL HABERLER Badem festivalinde en iri yetiştirici ve en çok ...
Muğla’da yarım saat arayla kar ve sahil keyfi Muğla’nın Yılanlı Dağı'nda karda piknik yapan vatandaşlar, 30 dakika sonra Akyaka Sahili'nde güneş keyfini çıkarıyor
YEREL HABERLER Muğla’da yarım saat arayla kar ve sahil ...
Fethiye'den Çin'e maske yardımı
YEREL HABERLER Fethiye'den Çin'e maske yardımı
Bodrum International Optimist Regatta ön kayıtları tamamlandı
YEREL HABERLER Bodrum International Optimist Regatta ön kayıtları ...
Milas Belediyesi Beçin Gençlik Spor, Milas Esnaf Spor oldu
YEREL HABERLER Milas Belediyesi Beçin Gençlik Spor, Milas Esnaf Spor ...
Palandöken’den milas ziyareti
YEREL HABERLER Palandöken’den milas ziyareti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X