Muğla Büyükşehirden hayvancılık eğitimi Muğla Büyükşehir Belediyesi hayvan sağlığı ve hayvan besleme eğitimlerine Kavaklıdere ilçesinde başladı.

'Babam ve ben'

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Muğla Büyükşehir Belediyesi kooperatiflerle yapılan iş birliği doğrultusunda süt tankı desteği verilen Kavaklıdere ilçesinde hayvan sağlığı ve hayvan besleme eğitimlerine başladı. İki aşamalı uygulanan eğitimlerde önce teorik bilgiler ardından da kendi ahırlarında uygulamalı eğitimler vatandaşa veriliyor.

Kavaklıdere ilçesinin Ortaköy Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi’nin süt tankı desteği verdiği kooperatifin üyelerine verilmeye başlanan eğitimler 13 ilçede devam edecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi hayvancılık eğitimlerinin yanı sıra hayvancılığın gelişmesi için de Kıl Keçisi ve İpek Böcekçiliği projelerini başlattı. Ayrıca kaba yem ihtiyacının karşılanması için %50 hibeli yem bitkisi tohumu (yonca, fiğ, arpa vb.) desteklemesi yapılarak üreticilerin girdi maliyetlerine destek sağlıyor.

MUĞLA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:34

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