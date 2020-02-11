1 liralık cips poşetinden 35 bin liralık uyuşturucu çıktı

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İstanbul’dan Bodrum’a gelen şüpheli bir otomobilde yapılan aramada, cips ve kraker poşetlerine gizlemiş piyasa değeri 35 bin lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, İstanbul’dan Bodrum’a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönündeki bilgi üzerine ilçe girişlerindeki denetimlerini artırdı. Plakası tespit edilen şüpheli aracı takibe alan polis ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda otomobili ilçe girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada cips ve kraker poşetlerine gizlenmiş vaziyette piyasa değeri yaklaşık 35 bin TL olan 115 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan E.Ö, M.Ş., D.Y. ve E.Y isimli şüpheliler uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı. NSM Grup Amirliğine getirilen 4 şüphelinin, işlemlerin tamamlanması sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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