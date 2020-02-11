Ulusal Bilim Olimpiyatları'nda madalya kazanan öğrenciden Töre'ye ziyaret

TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatlarında bilgisayar dalında bronz madalya almaya hak kazanan, Muğla 75. Yıl Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Deniz Özaydın, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’yi makamında ziyaret etti.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından her yıl ortaöğretime yönelik olarak iki aşamalı olarak beş ayrı dalda (Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Bilgisayar) düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatlarının 27’cisi 2019 Mayıs ayında yapıldı. Türkiye genelinde farklı okullardan binlerce öğrencinin katıldığı Ulusal Bilim Olimpiyatlarının birinci aşaması olan yazılı sınavda, ilk 50 kişi içerisine girerek yaz kampına katılan Deniz Özaydın, ikinci aşama sınavlarında da büyük başarı göstererek bilgisayar dalında bronz madalyanın sahibi oldu. Aynı zamanda öğrencimiz 2020 yılında ülkemizi, uluslararası ve bölgesel bilim olimpiyatlarında temsil etme hakkı kazandı.

Menteşe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya, Muğla 75. Yıl Fen lisesi Müdürü Mustafa Özpoyraz ve Bilgisayar Teknolojileri Öğretmeni Çetin Yurtsever’in de yer aldığı ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre tebriklerini illetti. Töre, “Başarı asla tesadüf değildir. Başarının ardında alın teri, sabır, azim, disiplin, iyi bir zaman yönetimi ve ekip çalışması vardır. Bu ekipte emeği geçen öğretmenlerimizi, Muğla 75. Yıl Fen Lisesi yöneticilerini, gurur duyulacak evlat yetiştiren velimizi, zorlu bir yarıştan madalyayla dönerek göğsümüzü kabartan kıymetli öğrencimizi tebrik ederim.” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Töre’nin, 75. Yıl Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Deniz Özaydın’a, hediye takdiminin ardından ziyaret son buldu.

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