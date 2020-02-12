Gaziye PTT’de sürpriz doğum günü Terör gazisi Doğukan Atasoy, PTT çalışanları tarafından sürpriz pastayla karşılandı

Adıyaman’da 2004 yılında terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada yaralanan ve 2005 yılında gazilik unvanı alan Oğuzhan Atasoy PTT’ye gelen kargosunu almaya gidince sürpriz doğum günü pastası ile karşılaştı.

PTT Muğla Başmüdürlüğünde gazi için düzenlenen doğum günü etkinliğine PTT Başmüdürü Kenan Çınar, Menteşe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Alsan ve PTT çalışanları katıldı.

2005 yılında gazilik unvanı alan Doğukan Atasoy, 2017 yılında Muğla Müftülüğünde göreve başladı. Müftülük kargolarını almak için sık sık PTT’ye uğraşan Gazi Atasoy’un doğum günü olduğunu öğrenen PTT personeli gazi için sürpriz doğum günü için hazırlık yaptı. PTT kargo bölümüne gelen gazi Atasoy kargosunu aldıktan sonra görevli tarafından işlemler için yan odaya geçmesi gerektiğini söyledi. Müdürlük binasında yan odaya geçen Atasoy, kendisi için hazırlanan doğum günü pastası ile karşılaştı.

Muğla PTT Başmüdürü Kenan Çınar, Doğukan Atasoy’un Adıyaman’da Uzman çavuş olarak görev yaptığı esnada bir operasyon esnasında gazi olduğunu belirterek, “Gazilerimize ve şehitlerimize her zaman minnettarız. Doğukan kardeşimiz bizim sürekli müşterimiz. Sürekli kargolarını buradan alır ve havalelerini buradan yapar. Başka Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülkenin vatan olmasından şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunarım. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize de sıhhat ediliyorum” dedi.

Kendisi için düzenlenen doğum günü etkinliği için PTT ailesine teşekkür eden gazi Oğuzhan Atasoy, “Bugün kargomu almaya geldiğimde doğum günüm kutlamasından dolayı PTT personeline çok teşekkür ediyorum. Diğer gazi ve şehit ailelerine de diğer kurumlarda da aynı şekilde benim karşılaştığım güzellikler ile karşılanmasını talep ediyorum” dedi.

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