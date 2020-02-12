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Milaslı muhtarlardan Milas Muhtarlar Derneği Başkanına tepki

İHA

Milas Muhtarlar Derneği'ne kayıtlı bazı üyelerin yeni bir dernek kurma girişimi içerisinde olduğu yönündeki iddia ve haberlerin ardından Milas Muhtarlar Derneği yöneticileri tarafından toplantı düzenlendi.

Milaslı muhtarlardan Milas Muhtarlar Derneği Başkanına tepki

Milas Muhtarlar Derneği’ne kayıtlı bazı üyelerin yeni bir dernek kurma girişimi içerisinde olduğu yönündeki iddia ve haberlerin ardından Milas Muhtarlar Derneği yöneticileri tarafından toplantı düzenlendi.
Toplantıya dernek üyelerinin yanı sıra yeni kurulan Muğla İli Muhtarlar Federasyonu başkan ve yöneticileri de katıldı.
Milâs Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çoban açıklamasında; “Basında çıkan 'Yeniden bölünüyorlar' haberi ile ilgili basın açıklaması yapmak ve doğru bilgi vermek için toplanmış bulunmaktayız. Daha önceden 2 derneğimizi birleştirerek demokrasinin temel taşı olan muhtarlarımızla hep birlikte sivil toplum başkanları ve kurum amirleriyle iki dernek başkanları birleşmemiz hususunda baskıları üzerine derneğimizi bir çatı altında toplamış bulunmaktayız, ortak akıl ile karar alarak daha uyumlu ve verimli çalışmanın güzelliğini yaşıyoruz. Hal böyle iken Milas yerel basınında çıkan yeniden bölünüyorlar cümlesi derneğimizin huzurunu bozmakta olup bu duruma neden olan kişilerin azınlıkta olmadığını tespit etmiş bulunmaktayız. Milas muhtarlar derneği bölünüyor haberi yalan haberdir. Derneğimiz üyelerinden hiç kimse gelip de istifa etmemiştir. Ayrıca derneğimizin sorunları varsa dernek binasında tartışarak kendi içimizde çözmemiz lazım iken sosyal medyada birilerini eleştirmek ancak derneğimize zarardan başka bir şeye yaramaz. 24.09.2019 tarihinde genel kurul yaparak siz muhtarlardan yetki alarak federasyon kurma girişiminde bulunarak federasyon çalışmalarına başladık. Muğla’da 9 dernek başkanlarıyla yapmış olduğumuz toplantıda yeni bir yol haritası çizerek Muğla ili muhtarlar federasyonu ismi altında 5 dernek başkanı Menteşe, Milas, Bodrum, Ula ve Datça dernek başkanlarıyla yola çıkarak federasyonu kurduk. Şuan da Fethiye ve Marmaris dernek başkanları üye olmak için federasyona başvuru yaptı.
Mayıs ayında yapılacak olan genel kurulumuz vardır. Herkes dernek başkanlığına aday olup genel kurulda kim kazanırsa kazansın bizlerde elimizden gelen desteği vermeye hazırız yeter ki birlik beraberlik içinde olsun” dedi.
Yapılan açıklama sonrası Başkan Çoban’a toplantıyı takip eden gazeteciler ve muhtarlar adına söz alan Milas İkiztaş Mahallesi Muhtarı Hasan Şahin Yayla ile Ören Mahalle Muhtarı Bekir Keser düşüncelerini dile getirdi.
Milas Çomakdağ İkiztaş Mahalle Muhtarı Hasan Şahin Yayla, Milaslı muhtarların bölünmeden yana olmadığını daha önce birleşme sürecinde yaşanan sıkıntıları da dile getirerek, “Burada asıl sorun Muğla’da neden 2. bir federasyon kuruldu. Bizlere bu kurulurken bilgi vermeniz doğru olurdu.” dedi.

Bu arada söz alan emekli Özel İdare Müdürlüğü personeli Ören Mahalle Muhtarı Bekir Keser, “Biz hiçbir şartta ayrılmaktan yana değiliz. Süreç içerisinde yaşanan sıkıntılara şahittim. Bu derneğe başkanlık yapmış isimler burada o süreci iyi biliyorlar. Şimdi burada asıl sorun sizler bu federasyonu kurarken genel kurulda oylama yaptığınızda ben size Muğla’da başka bir federasyonun varlığı ile ilgili duyumumdan bahsettim ama siz duyarsız kaldınız. Bu yeni federasyonu kurarak siz bölünmeyi Muğla’dan başlatınız” ifadeleri ile durumun kısa özetini toplantıda deklare etti.
Milas Aydınlıkevler Mahalle Muhtarı Mustafa Öz ise, ilk federasyonun kurucu listesinde yer alan ancak istifa ederek yeni federasyonun kurulma sürecinde yer alan Bodrum Dernek yöneticilerine hitaben, “Siz dün ilk dernek kurulurken tüzüğünde ne gördünüz de girdiniz sonra hangi eksikle ayrıldınız. Şimdi yeni federasyonun tüzüğünde sizi buraya getiren ne? Bence durum tamamen kişisel başkanlara bağlı bir tavır” sözleriyle başka bir bakış açısıyla bölünmelerin neden olabileceğini dile getirmiş oldu.
Yapılan toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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