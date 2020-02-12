MÜSİAD Türkiye Finans Katılım Bankası ile protokol imzaladı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi üyelerinin daha avantajlı satın almalar yapabilmesi amacıyla Türkiye Finans Katılım Bankası ile protokol imzaladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi ile Türkiye Finans Katılım Bankası arasında protokol imzalandı. Protokol MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir ile Bölge Müdürümüz Nilgün Deveci ve Muğla Şube Müdürü Emre Turgut arasında imzalandı.

MÜSİAD Muğla Şube Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı protokol imza töreninde konuşan Şube Başkanı Av. Kazım Demir, MÜSİAD üyelerinin daha avantajlı satın alma yapabilmesi ve bankacılık hizmetlerinden MÜSİAD ruhuna uygun yararlanmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Demir, “MÜSİAD; ülke genelinde 11 bini aşan üyesi, 60 bine yakın işletmeyi temsil eden, yurt içinde 89 irtibat noktası bulunan ve 95 farklı ülkede temsilcilikleri olan bir sivil toplum kuruluşudur. Genel Merkezimiz başta katılım bankası olmak üzere enerji, telekomünikasyon, lojistik, eğitim, petrol ve kargoculuk sektörlerinde üyelerine avantajlı ve indirimli hizmetler sunmaktadır. MÜSİAD Muğla şubesi olarak üyelerimizin daha avantajlı satın almalar yapabilmesi için yapmış olduğumuz çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Bu nedenle bugün Türkiye Finans Katılım Bankası temsilcileri ile bir araya geldik. Üyelerimizin bankacılık hizmetlerinden faydalanması amacı ile ortak satın alma anlaşma kapsamında ilk protokolümüzü MÜSİAD ruhuna uygun olduğunu bildiğimiz faizsiz bankacılığın önderlerinden Türkiye Finans Katılım Bankası ile imzalıyoruz. Bugün yapılacak anlaşma sonrası derneğimizin üyeleri, belli muafiyetler ve indirimli bankacılık hizmetlerinden faydalanacaklardır. Türkiye’nin en iyi katılım bankası seçilen Türkiye Finans’ın Muğla iş adamlarına vermiş olduğu somut destekten dolayı özelikle Bölge Müdürümüz Nilgün Hanım ve şube müdürü Emre beye teşekkür ediyorum. Muğla özelinde üyelerimize yönelik ortak satın alma anlaşmalarına ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

Türkiye Finans Katılım Bankası Bölge Müdürü Nilgün Deveci, protokol ile Türkiye Finans, Muğla’daki iş dünyasına destek verirken, derneğe kayıtlı 130 üyeye avantajlı bankacılık hizmetleri sunacaklarını açıkladı. Deveci, “Türkiye Finans, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSAİD) Muğla Şubesi ile yeni bir iş birliğine imza attık. Bu iş birliği kapsamında Türkiye Finans, 130 kadar dernek üyesine bankacılık ürünlerinde belli muafiyetler ve avantajlar sunacak. Türkiye Finans Katılım Bankası, üyelerin finansman ihtiyaçlarında avantajlı kâr payı oranları sunarken, yeni açtığı katılım hesaplarında da ilave kar paylaşım havuzları uyguluyor. Üyeler, 3 ay boyunca kurumsal internet şubesi üzerinden yapacakları EFT ve havale işlemlerinden ücret almayacak. Üyeler, ilk 3 ay boyunca takasa verecekleri çekler için de herhangi bir ücret ödemeyecek” dedi.

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