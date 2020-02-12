Öldürülmesine neden olan arsaya bu yaz villa yaptıracaktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Öldürülmesine neden olan arsaya bu yaz villa yaptıracaktı

DHA

- MUĞLA'nın Ula ilçesinde, ayrı yaşadığı eşi Ebru Balaban'ın (48) mal varlığı için 250 bin lira para karşılığı tuttuğu kiralık katil tarafından evinin önünde öldürülen Hasan Balaban'ın (60), eski milli boksör olduğu öğrenildi. Balaban'ın, ölümüne neden olan arsasına bu yaz villa yaptırmak istediği ve taş duvarlarla ördürttüğü ortaya çıktı. 

- MUĞLA'nın Ula ilçesinde, ayrı yaşadığı eşi Ebru Balaban'ın (48) mal varlığı için 250 bin lira para karşılığı tuttuğu kiralık katil tarafından evinin önünde öldürülen Hasan Balaban'ın (60), eski milli boksör olduğu öğrenildi. Balaban'ın, ölümüne neden olan arsasına bu yaz villa yaptırmak istediği ve taş duvarlarla ördürttüğü ortaya çıktı. 
Ula'da, kafeterya işletmeciliği yapan Hasan Balaban, geçen 7 Şubat'ta Gökçe Mahallesi'ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayıp, yaşamını yitirdi. Balaban'ın ölümü sonrası cinayeti aydınlatmak için Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Jandarma ekipleri, görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkarak Aydın plakalı bir otomobilin olayın ardından hızla uzaklaştığını belirledi. Bunun üzerine çevredeki mobese kayıtlarını incelemeye alan jandarma, otomobilin plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan jandarma, otomobilin Özgür Arslan tarafından kiralandığını belirledi. Bunun üzerine İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Polis, Özgür Arslan'ı olayın ertesi günü gözaltına aldı. Arslan'ın ifadesinden aracı, Bekir Koyuncu için kiralandığı tespit edildi. Polis, Koyuncu'yu 9 Şubat akşamı saklandığı eve operasyon düzenleyerek, yakaladı. Koyuncu, polisteki ifadesinde, Hasan Balaban'ı 250 bin lira karşılığında öldürdüğünü itiraf etti.
ÖLEN KİŞİNİN MALLARI SATILINCA PARAYI ALACAKTI
Koyuncu, kendisini kiralık katil olarak Hasan Balaban'ın eşi Ebru Balaban ile sevgilisi Akın Kulakçı'nın tutuğunu ve ücretini öldürdüğü kişinin mallarının satılmasının ardından almak üzere anlaştıklarını da anlattı. Bunun üzerine Aydın'da yaşadıkları öğrenilen Ebru Balaban ve sevgilisi Akın Kulakçı da gözaltına alındı. 4 şüpheli, geçen pazartesi günü Ula'dan gelen jandarma ekiplerine teslim edildi.
EŞİNE BOSANMA DAVASI AÇMIŞ
Hasan Balaban'ın 9 ay önce evi terk eden eşi Ebru Balaban'a bir süre önce boşanma davası açtığı, denizi kuşbakışı gören arsası, teknesi ve kafeteryası bulunduğu, bunların maddi değerinin ise 3 milyon liradan fazla olduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye çıkarılan Bekir Koyuncu, Özgür Arslan, Ebru Balaban ile onun sevgilisi olduğu ileri sürülen Akın Kulakçı tutuklandı.
'ÇOK PİŞMANIM'
Öte yandan cinayeti işleyen Bekir Koyuncu'nun jandarmadaki ifadesinde, "Akın, borçlarım olduğunu biliyordu. Sevgilisi Ebru'nun boşanma aşamasında olduğu eşi Hasan'ın arsası ve iş yeri olduğunu söyledi. Hasan beyi öldürmem halinde 250 bin lira vereceklerini söylediler. Ben de bunun imkansız olduğunu söyledim. Bir anda şeytana uyarak teklifi kabul ettim ve cinayeti işledim. Artık ne söylesem bir anlamı yok. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Milli eski boksör olan Hasan Balaban'ın, Muğla-Fethiye Karayolu üzerindeki kafeteryasının kilitli olduğu görülürken, Gökçe Mahallesi'nde denizi kuşbakışı gören çam ormanları içindeki arsasına bu yaz ayında villa yaptıracağı öğrenildi.     

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğla Büyükşehir’den Bitlis’e yeşeren kalem Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara çevre ve doğa bilincini kazandırmak için başlattığı ‘Yeşeren Kalem’ projesine Türkiye’nin dört bir yanından talep geliyor
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir’den Bitlis’e yeşeren kalem Muğla ...
Ev ve süs hayvanları satışı yapanlara eğitim
YEREL HABERLER Ev ve süs hayvanları satışı yapanlara eğitim
Muğla Büyükşehir 4 bin 737 ton katı atığı güvenli bir şekilde aktardı
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir 4 bin 737 ton katı atığı güvenli bir ...
Türk çam balının Avrupa ISO toplantıları sürüyor Türkiye Arıcılar Birliği tarafından Avrupa’da Türk çam balının coğrafi işaret alması için başlattığı çalışmalar kapsamında Muğla’da FAO yetkililerince üreticiler bilgilendirildi
YEREL HABERLER Türk çam balının Avrupa ISO toplantıları ...
2019'un En İyi Şehir Kitabını yazan Müdür, Konya'ya atandı
YEREL HABERLER 2019'un En İyi Şehir Kitabını yazan Müdür, Konya'ya ...
MÜSİAD Türkiye Finans Katılım Bankası ile protokol imzaladı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi üyelerinin daha avantajlı satın almalar yapabilmesi amacıyla Türkiye Finans Katılım Bankası ile protokol imzaladı.
YEREL HABERLER MÜSİAD Türkiye Finans Katılım Bankası ile protokol ...
Dev orkinos amatör balıkçıları 8 saat Datça’dan Kos’a oradan Bodrum’a sürükledi Profesyonellerden yardım isteyen 2 balık tutkunu gece yarısı 200 kiloluk orkinoslarına kavuştu
YEREL HABERLER Dev orkinos amatör balıkçıları 8 saat Datça’dan Kos’a ...
Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
Kahveci cinayetine 4 tutuklama Ula’nın kırsal Gökçe mahallesinde Hasan Balaban isimli vatandaşın öldürülmesi olayına adı karışan eşi ile birlikte 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
YEREL HABERLER Kahveci cinayetine 4 tutuklama Ula’nın kırsal Gökçe ...
Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Muğla'nın ortalama hanehalkı verileri yayımlandı
YEREL HABERLER Muğla'nın ortalama hanehalkı verileri yayımlandı
Başkan Oktay: “Halkın parasını boşa harcamıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Oktay: “Halkın parasını boşa harcamıyoruz”
Milas'ta öğrencilere ilkyardım anlatılıyor
YEREL HABERLER Milas'ta öğrencilere ilkyardım anlatılıyor
Milas Kent Konseyi’nin yeni yönetimi belirlendi
YEREL HABERLER Milas Kent Konseyi’nin yeni yönetimi belirlendi
Milaslı muhtarlardan Milas Muhtarlar Derneği Başkanına tepki
YEREL HABERLER Milaslı muhtarlardan Milas Muhtarlar Derneği ...
Bodrum Belediyesi 1 yıl boyunca tek kuruş banka kredisi kullanmadı
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi 1 yıl boyunca tek kuruş banka ...
Milas’ta 'Öğretmenlik Kumbara' etkinlikleri
YEREL HABERLER Milas’ta 'Öğretmenlik Kumbara' etkinlikleri
Aracın açılan kapısına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Aracın açılan kapısına çarpan motosiklet sürücüsü ...
Gaziye PTT’de sürpriz doğum günü Terör gazisi Doğukan Atasoy, PTT çalışanları tarafından sürpriz pastayla karşılandı
YEREL HABERLER Gaziye PTT’de sürpriz doğum günü Terör gazisi Doğukan ...
Ziraat odalarından ortak talep
YEREL HABERLER Ziraat odalarından ortak talep
Bodrum Belediyesi’nden atık ekonomisiyle büyük dönüşüm
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi’nden atık ekonomisiyle büyük ...
Sevgilisiyle 250 bin liraya kiralık katil tutup, eşini öldürtmüş (2)
YEREL HABERLER Sevgilisiyle 250 bin liraya kiralık katil tutup, ...
Dalaman’da ahşap ev yangını Dalaman Çöğmen Mahallesinde sobadan çıktığı tahmin edilen yanında ahşap bina kullanılmaz hale geldi.
YEREL HABERLER Dalaman’da ahşap ev yangını Dalaman Çöğmen ...
Kurşun cep telefonuna isabet etti, hayatta kaldı
YEREL HABERLER Kurşun cep telefonuna isabet etti, hayatta kaldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X