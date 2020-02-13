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8 viyolonselci ilk kez Bodrum’da Sevgililer Günü’ne özel konser

İHA

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak konser programı gerçekleştirilecek. 8 viyolonselciden oluşan İzmir Viyolonsel Topluluğu'nun konseri 15 Şubat akşamı Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

8 viyolonselci ilk kez Bodrum’da Sevgililer Günü’ne özel konser

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak konser programı gerçekleştirilecek. 8 viyolonselciden oluşan İzmir Viyolonsel Topluluğu'nun konseri 15 Şubat akşamı Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.
İzmir Viyolonsel Topluluğu'nun 8 Viyolonsel ve Klasikten Tangoya isimli konseri Pekdemir Kültür Sanat tarafından organize ediliyor. Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde 15 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak konserde ilk kez 8 Viyolonsel olarak yer alacak grup yaklaşık iki saat boyunca sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.
Yaşar üniversitesi, Karşıyaka Oda Orkestrası, Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı ve Olten Filarmoni gibi İzmir'in önemli kurumlarında sanat hayatlarını sürdüren sekiz viyolonselciden oluşan gurup viyolonselin büyülü sesini dinleyici ile daha fazla buluşturmak isteği ile bir araya geldi.
Lale Efendiev, Ayşe Peynirci, Berk Kavak, Nihan Bağdemir, Gökçe Oytun, Utku Kapçı, Hakan Şahin ve Serdar Mamaç'tan oluşan grubun repertuvarında çello toplulukları için uyarlanmış, bilinen ve yeni yazılmış eserlere yer veriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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